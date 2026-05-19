На Ставрополье продолжают развивать событийный туризм. Туристов все больше привлекают гастро- и кинофестивали, концерты этнической музыки, зрелищные шоу, арт-марафоны. Этим летом гостей края по традиции ждет насыщенная программа. Крупные фестивали пройдут в городах Ставрополь, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и других.

Ставрополь

Жителей и гостей краевого центра в июне ждет фестиваль игр «Классики-пятнашки», где на тематических игровых площадках каждый сможет испытать свою ловкость, силу, смекалку в разнообразных народных играх разных эпох и культур.

В конце августа пройдет фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор». На территории «Татарского городища» с помощью костюмов, мастер-классов и предметов быта можно будет погрузиться в культуру народов, некогда живших на территории края.

В начале осени жителей и гостей пригласят на, завоевавший большую популярность, гастрономический фестиваль «Зов предков». Участники смогут не только попробовать блюда русской, армянской, дагестанской, греческой и других кухонь, но и научиться их готовить.

В октябре состоится фестиваль этнической музыки «Песни ветра», где творческие коллективы из краевого центра и других городов исполнят композиции на традиционных инструментах.

Невинномысск

В промышленной столице края пройдет индустриальный арт-марафон «Слияние», который раскрасит Невинномысск яркими красками.

Пятигорск

В Пятигорске состоится творческий фестиваль «Музыка цветов».

Ессентуки

В Ессентуках состоится цикл мероприятий «Курортное небо», в рамках которого пройдет фестиваль воздухоплавания, а также фестиваль вина и сыра «Винная рапсодия».

Фестиваль воздухоплавания, которые запланирован на последние числа августа, посвящен 200-летию Ессентуков! Гостей ждут впечатляющие массовые полеты и завораживающие ночные свечения аэростатов. Воздушные гиганты будут парить над уникальным горным ландшафтом, над красивейшей зоной городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Организаторы фестиваля «Винная рапсодия» не случайно объединили вино и сыр в одно гастромероприятие. Ведь сыр – номер один из продуктов, которые усиливают вкус напитка, а сочетание некоторых видов — производят поистине вкусовой фурор! У гостей будет возможность все это продегустировать, оценить и выбрать.

Кисловодск

В городе-курорте готовят трехдневное 3D-мэппинг-шоу. На территории Старого озера зрителям будет представлены различные световые и видеоэффекты, которые будут проецироваться на 125-метровый водно-веерный экран, расположенный над гладью озера, и лесной массив вокруг него.

В конце августа юных ставропольцев и гостей города, а также их родителей ждут на детском гастрофестивали «День рождения Чебурашки». Отмечать именины любимого героя будут горой сладостей, играми, мастер-классами, соревнованиями и просмотром кинофильмов.

Железноводск

В Железноводске в июне состоится театрализованная историческая реконструкция «Истории курортного романа. В плену у любви». Гости города-курорта на один день попадут в воссозданную атмосферу XIX века. Историческая реконструкция покажет жителям и гостям курорта, как выглядели наши воды более ста лет назад. Зрителей ждут тематические постановки и интерактивные площадки, посвященные великому чувству - любви.

Также в Железноводске в августе пройдет уже ставший традиционным кинофестиваль «Ferrum 2026».

Апанасенковский округ

На озере Маныч в августе пройдет кайт-фестиваль «Ставрополье рулит» – уникальное зрелище на одном из крупнейших соленых озер России. Помимо фееричных выступлений спортсменов, гости увидят показательные выступления по кайтсерфингу, смогут научится кайтингу под руководством опытных инструкторов, посетить мастер-классы и ярмарку воздушных змеев, послушать творческие коллективы.

Кроме того, туристы увидят уникальную природную достопримечательность Ставрополья – озеро Маныч-Гудило.

Водоем расположен на территории трех регионов – Ставрополья, Калмыкии и Ростовской области. Его длина более 100 км, ширина – 10-15км, глубина –3-4м, а площадь примерно 344км². Озеро Маныч-Гудило реликтовое, то есть является остатком древнего океана Тетис, а еще оно соленое – в два раза солонее Черного моря.

