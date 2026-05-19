В Ставрополь приехали почти 2000 талантливых школьников. Фото: РШВ

В Ставрополе подходит к концу IV Всероссийский проект-фестиваль «Российская школьная весна». В 2026 году он объединил рекордное количество участников. 1800 ребят в возрасте от 12 до 18 лет из 89 субъектов России соревновались в восьми направлениях – региональная программа, вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, медиа, мода и двух специальных номинациях – «Малая Родина Первых» и «КВН. Дети».

Победителей объявят 19 мая во время торжественной церемонии закрытия. Ее покажут в прямом эфире. Онлайн-трансляция будет доступна с 18-30 по московскому времени. Видеоплеер размещен в конце статьи.

«Финал пройдет в концепции "Дорога света" – это путь к открытию своего таланта, на котором каждый находит свой уникальный свет и учится делиться им с миром: от зарождения мечты до осознания себя частью огромной, великой страны», – поделились организаторы мероприятия.

Зрителей ждут не только лучшие номера участников текущего сезона «Школьной весны», но и концерт приглашенных звезд. На cцену выйдут:

– знаменитый российский дуэт RASA, основанный в 2017 году. Виктор Поплеев и Дарья Шейко (сольно она выступает под псевдонимом DASHI) прославились яркими танцевальными хитами, такими как «Пчеловод», «Под фонарем», «Фиолетово», «Погудим»;

– популярная кавер-группа «Бомбей», победившая в музыкальном телешоу «Битва каверов», способная объединить Буратино и Rammstein, заставить Шакиру влюбиться в Валеру (из песни Афродиты, неожиданно ставшей футбольным гимном) и перенести нежную Татьяну Овсиенко в брутальную атмосферу игры Need For Speed (в переводе – «жажда скорости»).

Важно!

Во время «Школьной весны» в Ставрополе действуют ограничения движения. Со списком перекрытых улиц можно ознакомиться по ссылке.

