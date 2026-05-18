С мигалками в роддом, с цветами на выписку: пятигорские полицейские помогли роженице быстро добраться в больницу

На выписке молодую маму встречали родственники и автоинспекторы. Фото: соцсети Госавтоинспекция Ставрополья

Эта история могла бы закончиться плохо. Но в нужное время в нужном месте оказались те, кто не проходит мимо чужой беды.

Для сотрудников ДПС - лейтенанта полиции Николая Остальцова и младшего лейтенанта Антона Липкина - это было рядовое дежурство. Как вдруг к патрульной машине подбежал взволнованный мужчина.

«Позвонила жена, сказала, что рожает. Ехали из Пятигорска в Ессентуки, в городскую больницу», - рассказал он.

Лейтенант полиции Николай Остальцов и младший лейтенант Антон Липкин. Фото: соцсети Госавтоинспекция Ставрополья

Ехать самим страшно: мало ли, вдруг на дороге пробка или авария? А тут каждая задержка на счету. Понимали это и сотрудники ДПС. Они включили проблесковые маячки, выбрали самый быстрый и безопасный маршрут и повели машину к роддому. По дороге держали связь с супругами, уточняли самочувствие будущей мамы.

Довезли женщину быстро и передали врачам. И только когда убедились, что она под наблюдением, вернулись к службе.

А через несколько дней случилось то, чего никто не ждал. Николай и Антон снова приехали в роддом, но теперь уже на выписку. Они поздравили маму и папу с рождением дочки.

