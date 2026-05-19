Северо-Кавказский федеральный округ участвует в национальном конкурсе «Российское дерево года – 2026». Все семь субъектов региона – Ставропольский край, республики Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия – надеются, что именно их дерево станет главным деревом России. И не случайно.

Эти семь величественных долгожителей – настоящее природное достояние Северного Кавказа. Все они достойны завоевать «золото» и стать победителем конкурса. Судите сами.

Ставропольский край

В этом году регион представил на конкурс «Тополь Ставропольский». Дерево возрастом 110 лет и высотой 27 метров произрастает в селе Краснокумское Георгиевского округа.

Как говорят эксперты, тополь серебристый, а в просторечии белолистка, вырастает до 30 метров, возраст достигает 400 лет, у слишком старых деревьев цвет коры становится практически черным. Все в точности относится к нашему вековому великану. Измерить его высоту – задача недосягаемая, но визуально исполин ростом не менее чем с девятиэтажный дом.

А если обойти гигантский ствол (около четырех метров в диаметре!) с таинственным дуплом и погладить кору, то возникает ощущение прикосновения к старинной тайне. Говорят, что этот чудо-тополь будто бы обладает огромной жизненной силой и помогает преодолеть мрачные мысли, исполняет мечты.

Республика Северная Осетия – Алания

«Дуб-Патриарх» находится в Комсомольском парке города Моздок. Возраст – 204 года, высота –16 метров. Дерево огорожено цепью, а под кроной дерева установлена мемориальная табличка, призывающая беречь этого «старца».

Об этом памятнике живой природы знают все жители республики Северная Осетия – Алания. Как говорят местные жители, этот безмолвный «старичок» наверняка помнит каждую человеческую судьбу, связанную с ним. А сколько их было? Вот если б деревья могли говорить…

Республика Дагестан

Возраст сосны Коха, которую здесь называют «Свидетель веков», весьма и весьма почтителен – 450 лет.

Эта удивительная сосна, высота которой 15 метров, уже четыре с половиной века растет высоко в горах, на скалистом плато у древнего села Верхний Катрух.

Согласно легенде, когда-то рядом с сосной возвышалась крепость, непохожая на обычные дагестанские башни. Говорят, она напоминала знаменитую Девичью башню. Это сооружение, датируемое V веком, давно исчезло, оставив после себя лишь камни да древнюю память, которую хранит это дерево.

Чеченская Республика

«Веденская липа» растет в самом центре села Ведено, в парк имени А.-Х.Кадырова. Возраст – 158 лет, высота – 37 метров.

Самое крупное дерево парка имеет богатую историю. Парк был заложен в 1859 году по указу наместника Кавказа и главнокомандующего Кавказским корпусом князя А.И. Барятинского солдатами Куринского полка, базировавшегося в крепости Ведено.

Величественная липа – частица этого прекрасного уголка природы, созданного руками наших предков, хранящая его историю для будущих поколений.

Кабардино-Балкарская Республика

«Дуб Пушкина», возраст которого 300 лет, а высота 16 метров, произрастает в городе Майский.

Согласно легенде, в мае 1829 года А.С. Пушкин, проезжая через станицу Пришибская, отдыхал под сенью этого дуба. В этой станице проездом также были А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. Этот старый дуб является живым свидетелем их пребывания на Кавказе.

Республика Ингушетия

В окрестностях села Ляжги, близ башенного комплекса Гаркхи, можно увидеть «Дикую грушу» – 216-летнее дерево, высотой 10 метров.

Дерево произрастает в горной части Республики Ингушетия на высоте 850 метров над уровнем моря возле исторических башенных комплексов 13-15 века.

Рядом с деревом находятся уникальные развалины Вайнахской башенной архитектуры.

Карачаево-Черкесская Республика

«Сосна поляны Таулу» растет в окрестностях Архыза. Ее возраст 200 лет, высота – 30 метров.

Дерево произрастает на знаменитой среди горных туристов и альпинистов поляне Таулу, с которой начинаются многочисленные горные маршруты. Недалеко от моста на поляне расположен мемориальный комплекс, воздвигнутый в честь сражений на горных перевалах Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Крупное, очень красивое дерево сосны возвышается над остальными деревьями и служит украшением поляны. Дерево почитается как простыми туристами, так и профессиональными альпинистами.

Конкурс «Российское дерево года» является заключительным этапом всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», учрежденной в 2010 году Советом Федерации при поддержке Рослесхоза.

Главная цель проекта – сохранение старовозрастных деревьев, которые представляют особую культурную, историческую и природную ценность для страны.

Статус памятника живой природы позволяет обеспечить таким деревьям надлежащий уход и государственную защиту, сохраняя их для будущих поколений.

Проголосовать за самое достойное, с вашей точки зрения, дерево можно на сайте программы «Деревья – памятники живой природы» до 1 августа.

Победитель конкурса будет объявлен до 10 августа.

