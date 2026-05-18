«Хорошо, когда есть братья!»: бывший заложник Беслана и юные спортсмены провели субботник в женском монастыре Северной Осетии

Артур Найфонов (посредине) с юными спортсменами и студентами провели субботник в обители. Фото: соцсети Аланского женского монастыря

В выходные в Аланском женском монастыре кипела работа. Но не та, что бывает по стройке, а та, что идет от души. Ребята из боксёрского клуба, студенты Владикавказского колледжа электроники и известный борец, трёхкратный чемпион Европы, призёр Олимпийских игр в Токио Артур Найфонов устроили субботник.

«Хорошо, когда есть братья! Но во много раз лучше, когда братья разделяют с тобой веру и любовь к Богу, преданность Родине. Когда умеют дорожить дружбой, понимают, что такое ответственность и не тяготятся помощью тем, кто в ней нуждается. Спаси вас Господи, дорогие наши, что бы мы без вас делали», – пишут сестры на страничке монастыря в соцсетях.

На территории монастыря сейчас идёт ремонт купели на прудах: меняют покрытие террас у спуска к воде. Монахини думали, что и за неделю не управятся. Но приехали ребята-спортсмены и за пару часов разобрались с проблемой. А это значит, что совсем скоро эти ярусы будут удобны для паломников и гостей обители.

За пару часов ребята привели в порядок территорию монастыря. Фото: соцсети Аланского женского монастыря

Среди тех, кто трудился на субботнике, был один человек, чья судьба как напоминание о том, что помощь друг другу – это не просто слова. Артур Найфонов, олимпийский призёр, трёхкратный чемпион Европы, трудился монастыре наравне со всеми.

Когда-то, много лет назад, он, маленький мальчик из Беслана, оказался в заложниках у боевиков. А вместе с ним – его мама и старшая сестра. Речь о страшных событиях 2004 года в бесланской школе №1. За три дня теракт унес 333 жизни взрослых и детей. В числе жертв – мама Артура, Светлана Найфонова. Ценой собственной жизни мать спасла детей.

Сегодня Артур Найфонов – заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира. И просто человек, который не забыл, что такое помогать. Потому что знает: настоящая сила – не в мышцах и даже не в медалях. А в умении прийти туда, где ты нужен.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru