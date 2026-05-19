Бывший продюсер группы «Ласковый май», уроженец Ставрополья Андрей Разин лишился прав на главные хиты. Хостинский районный суд Сочи еще в 2007 году установил авторство за Разиным. Но позже оказалось, что Разин провернул крупную аферу.
Подписанные документы на самом деле поддельные, а ущерб от мошенничества продюсера составил более миллиарда рублей! Разин, впрочем, сбежал за границу и не сильно боялся уголовного преследования. Даже заявил, что находится под государственной защитой в Турции. А потом устроил туры по США, где и проживает последнее время…
Пока расследование дела о мошенничестве Разина продолжается (за что ему, кстати, грозит до 10 лет колонии), вдова Юрия Шатунова подала апелляцию в Краснодарский краевой суд. И он встал на сторону Светланы Шатуновой:
«Судебная коллегия рассмотрев материалы дела по апелляционной жалобе вдовы Юрия Шатунова, отменила решение Хостинского районного суда г. Сочи, которым в 2007 году авторство песен группы "Ласковый май" было установлено за продюсером Андреем Разиным. Заявление самого Разина оставлено без рассмотрения. Решение вступило в законную силу», – говорится в сообщении пресс-службы судов Краснодарского края.
В итоге еще 23 композиции «Ласкового мая» по праву перешли семье Юры Шатунова. Ранее вдове исполнителя уже получалось отсудить у Разина главные хиты группы. Но продюсер не успокаивался и подавал апелляцию за апелляцией.
Среди хитов, за которые стороны боролись, есть «Седая ночь», «Белые розы», «А я к тебе протяну ладони», «Медленно уходит осень», «Бездомный пес», «Взрослые», «Глупые снежинки», «Конечно все», «Лето», «Маскарад», «Месяц июль», «Метель в чужом городе», «Ну, что же ты», «Осенний парк», «Пусть будет парк», «Радим тебя», «Рано ушедшая очень», «Розовый вечер», «Старый лес», «Тающий снег», «Телефонный роман», «Ты просто был», «Я откровенен».
Хотя, судя по опыту прошлых судов, вряд ли Разин будет следовать решению суда. Ему и раньше было все равно на документы. А сейчас продюсер выступает в США с песней «Седая ночь» на английском. За это его обвиняют в краже идеи у ИИ-кавера с Канье Уэстом, который завирусился в сети. Реакции от самого Разина на изобличение, разумеется, никакой нет.
