Анунаки, рептилоиды или просто таяние? Ученые нашли загадочные воронки в ледниках Кавказа

Гигантские воронки обнаружили на ледовом плато Хотютау. Фото: соцсети Таисии Киселёвой

Ледники Кавказа тают. Это факт. Но когда на них появляются странные дыры глубиной с десятиэтажку, в голову лезут совсем другие мысли. И, конечно, первое, что приходит в голову любому уважающему себя конспирологу – это вмешательство неземных сил.

Кто же ещё мог провернуть такое? Рептилоиды из подземных баз. Или анунаки, которые когда-то прилетали на Землю за золотом, а теперь решили наведаться в горы Кавказа. Без неземных технологий тут точно не обошлось. Мощный лазерный луч из космоса – чем ещё можно прожечь идеально ровные, невероятно глубокие скважины в тысячелетних ледниках? Но, как это часто бывает, наука рушит даже самую красивую сказку.

Масштаб воронки поражает. Фото: соцсети Таисии Киселёвой

Эти воронки появились не вчера. В августе 2022 года молодой ученый-гляциолог Таисия Киселёва (инженер отдела гляциологии Института географии РАН) проводила радиолокационную съемку на ледовом плато Хотютау, где и обнаружила воронку. А через два года приехала снова и обомлела. Вместо одной воронки красовались три полноценных провала. Таисия написала статью, а необычные фото украсили обложку профессионального журнала.

«Мы очень хотели вам это показать. По мне так это очень захватывающе!» – пишет Таисия в своем канале в соцсетях.

Таисия объясняет всё просто и без мистики. Воронки – это не просто протаивание, а механическая деформация. Представьте, что под ледником текут реки и каналы (подледниковые каналы). Вода наполняет полости, а потом резко уходит. Огромная пустая полость под давлением сверху схлопывается. Лёд проваливается. Это как если бы у вас под ковром вдруг пропал пол, а вы наступили.

Таисия Киселёва — ученый-гляциолог, изучает природный лед. Фото: соцсети Таисии Киселёвой

Начиная с 2017 года, когда воронки только начали формироваться, поверхность ледника в этих местах понизилась в среднем на 36 метров. К сентябрю 2025 года диаметр воронок достиг 180-300 метров, как два футбольных поля. Глубина – 25-40 метров.

По прогнозам ученых уже в следующем году две оставшиеся воронки тоже достигнут дна. Это ускорит таяние и, что самое неприятное, повысит риск опасных явлений. Это сели, обвалы, камнепады – то, что туристы и альпинисты любят меньше всего.

В 2026 году планируют продолжить исследования. Возможно, тогда воронки раскроют ещё какие-то секреты. Но не ждите, что они окажутся порталом в параллельную реальность или входом в базу пришельцев.

