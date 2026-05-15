Ливни, грозы и штормовое предупреждение: какая погода ждет ставропольцев в выходные

Ливни с грозами задержатся в регионе ещё минимум на три дня

Штормовое предупреждение в очередной раз продлили на Ставрополье. Ливни с грозами задержатся в регионе ещё минимум на три дня. В реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Температура воздуха при этом будет колебаться в пределах +20 градусов.

«Сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20–25 м/с ожидается местами в крае 15, 16, 17 и 18 мая. Существует вероятность происшествий природного характера, связанных с подтоплением местности, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, нарушением работы систем жизнеобеспечения», – сказано в сообщении РСЧС.

В пятницу, 15 мая, днем прогнозируют ливни с градом. Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, при грозе порывы усилятся до 15–18 м/с. Столбики термометров покажут +16…+27 градусов. В Ставрополе – +19 градусов и кратковременный дождь.

В субботу, 16 мая, ночью обещают +10…+15 градусов, а днём – +13…+18 градусов. Местами пройдут сильные осадки с грозой и градом. Порывы западного ветра – 12–14 м/с. В региональном центре ночью +13 градусов, а днём – сильные осадки и +15 градусов.

В воскресенье, 17 мая, ливни продолжатся. Ночью – +15 градусов, гроза, град и сильный ветер, а днем – ливни с грозой и до +21 градуса. Порывы ветра составят 12–14 м/с. Как сообщает региональный гидрометцентр, в Ставрополе существенных осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погоды», осадки продолжат досаждать ставропольцам в течение всей следующей недели. Максимальная температура воздуха – +22 градуса в дневное время.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru