В Назрановском районе случилось то, чего раньше в республике не было. Двоих парней, которые лихо дрифтовали на встречке, собираются привлечь к уголовной ответственности. В Ингушетии этот случай беспрецедентный. Впервые в республике дрифтеры стали фигурантами уголовного дела.

Поводом стали видео в соцсетях. Сотрудники ДПС нашли ролики, где водители «ВАЗ-2115» и «ВАЗ-2110» выезжают на встречную полосу и входят в управляемый занос. Красиво, опасно и, как оказалось, очень дорого.

Полицейские быстро вычислили лихачей. Ими оказались двое жителей Назрани 19 и 20 лет. С парнями по-мужски поговорил начальник ОМВД по Назрановскому району подполковник полиции Ахмед Нальгиев. Он объяснил: правила дорожного движения просто так не придумали. А ещё такое поведение не вписывается в эздел – традиционный ингушский кодекс чести. Уважающий себя человек так за рулём себя не ведёт. И попросил парней предупредить своих приятелей, что за подобные выходки на дороге будет наказание.

Но разговорами дело не ограничилось. В отношении обоих возбудили уголовное дело за хулиганские выходки на дороге, которые могли угрожать жизни и здоровью других людей (статья 267.1 УК РФ). За такое деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Назрани водитель решил подрифтовать под дождём, но в итоге врезался в автобус. Мокрая дорога сыграла злую шутку: мужчина не справился с управлением, машину занесло, и её занесло прямо в стоящий автобус. Люди живы и здоровы, никто серьёзно не пострадал.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru