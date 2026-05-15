Красота ради жизни: чтобы найти хозяев бездомным собакам и кошкам, во Владикавказе устроили фотосессию

Для обитателей питомника провели фотосессию. Фото: стоп-кадр видео управления ветеринарии по РСО-А

Во Владикавказе запустили необычный благотворительный проект. Местные предприниматели решили помочь обитателям городского приюта «Владпитомник» не деньгами, а красотой и вниманием.

Хвостатых подопечных сначала привели в порядок – профессиональный груминг сделал своё дело. А потом для них устроили настоящую фотосессию. Собаки и кошки позировали вместе с моделями. Получилось ярко, трогательно и смешно одновременно.

«Основная цель проекта – вдохновить людей на помощь тем, кто сам не может попросить о ней», – рассказали управлении ветеринарии по РСО-Алания.

«Владпитомник» известен добрыми акциями, в рамках которых находили семьи для десятков бродячих собак, попавших в пункт временного содержания. Флешмоб начали власти и руководители предприятий, а продолжили обычные люди. В феврале 2026-го чиновники и волонтёры проверяли, как живут животные, которых в прошлом году разобрали по предприятиям и организациям. Итог тогда порадовал: псы были сытыми, весёлыми и ухоженными. Так, попав в добрые заботливые руки нового хозяина, собака из приюта подружилась с котом. А раньше местный житель нашел любимого пса после сюжета в соцсетях.

Только за прошлую неделю в добрые руки передали 12 собак. А самому приюту помогают и Управление ветеринарии республики, и частные клиники, и волонтёры. С начала 2026 года во «Владпитомнике» стерилизовали уже 112 собак, все операции делают бесплатно.

