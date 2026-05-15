В Дагестане прошел смерч. Очевидцам удалось заснять опасное природное явление в Хунзахском районе. Местные жители опубликовали видео в социальных сетях. Разыгравшаяся стихия наделала много шума в интернете, но на деле разрушений не принесла.

Смерч – это атмосферный вихрь, опускающийся из грозового облака до поверхности земли или воды в виде воронки. Явление для Дагестана не самое частое, но регулярное, особенно над Каспийским морем летом и осенью. Последний такой случай был в сентябре 2025 года. Тогда очевидцы засняли две воронки около «дагестанского Форта Боярда».

На кадрах видна одна воронка. Смерч прошелся в основном по склонам гор и пастбищам, жилые постройки и людей природное явление не задело. МЧС республики о пострадавших людях и строениях не сообщало.

Но в ведомстве накануне предупреждали местных жителей об ухудшении погоды. По данным синоптиков, с 14 по 15 мая в республике пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывистым ветром до 25 м/с. В некоторых районах возможен сход селей малого объема:

«В предгорных и горных районах количество осадков может достигать 60–100 мм. На реках Дагестана (бассейны Джурмут, Айварское и Андийское Койсу) ожидается рост уровня воды до неблагоприятных отметок».

Людей просят не забывать соблюдать меры безопасности. Водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах, а пешеходам советуют избегать рекламных щитов, шатких строений, деревьев и линий электропередачи. В случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.

