Судебные разбирательства длились более года. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Карачаево-Черкесии окончательно решилась судьба мужчины, который зарезал московского туриста. Апелляционный суд отклонил жалобу и оставил приговор без изменений – 12 лет строгого режима.

«КП-Северный Кавказ» писала об этой шокирующей истории, которая произошла в феврале 2022 года. Туристы из Москвы ехали на микроавтобусе в Архыз. Дорога долгая, и где-то на подъезде к станице Кардоникской водитель затормозил – пассажиры попросили санитарную остановку.

Один из них, 35-летний Андрей [все имена изменены – Прим.], вышел на обочину по естественной нужде. В этот момент мимо проезжала белая Lada Vesta. За рулём находился 37-летний местный житель Рустам с приятелем.

Рустаму не понравилось, что приезжий москвич справляет нужду прямо у дороги, где, по его мнению, «не положено». Он резко затормозил, вышел и начал ссору. Слово за слово, конфликт перерос в драку. На шум прибежали другие туристы, пытались разнять. Но Рустам выхватил нож и ударил Андрея в живот.

Момент нападения на туриста из Москвы в КЧР

Раненого экстренно доставили в реанимацию Зеленчукской районной больницы. Но спасти не смогли, мужчина умер в тот же день.

Спасаясь о правосудия, Рустам сбежал за границу. А вот его приятель, который был с ним в машине, сам пришёл в полицию и рассказал, как все происходило. По его словам, драку начали туристы, дескать, отбивались ремнями. И именно они спровоцировали Рустама достать нож.

Злоумышленники сбежали с места преступления. Фото: СУ СКР по КЧР

Рустам больше года был в розыске. Оказалось, что он нашёл убежище в Беларуси. Там его и задержали в середине 2023 года. В апреле 2024-го его экстрадировали в Россию и заключили под стражу.

В начале февраля 2026 года Верховный суд Карачаево-Черкесии вынес решение: признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ – убийство из хулиганских побуждений. Приговорили к 12 годам колонии строгого режима плюс ещё один год ограничения свободы после освобождения. Осуждённый попытался обжаловать приговор. Но 14 мая 2026 года Третий апелляционный суд в Сочи, куда поступила жалоба, оставил решение без изменений. Приговор на этот раз вступил в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарезал туриста за поход в туалет: Сбежавшего из страны жителя КЧР вернули в республику и отправили под суд

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru