Мужчина годами оставался ненаказанным за то, что терроризировал целое село на Ставрополье. Житель Левокумского округа попался правоохранительным органам спустя 22 года. Теперь наказания избежать не получится.

Август 2004 года, небольшое село Урожайное – население всего четыре тысячи человек. 1 числа месяца 33-летний мужчина нацелился на дом одного из предпринимателей. Как выяснили следователи, преступник пробрался в дом к бизнесмену, но столкнулся с его работником. Незваный гость избил свидетеля руками и ногами, и, угрожая оружием, заставил показать, где лежат деньги. Забрав более 97 тысяч рублей, преступник скрылся.

Неподалеку от дома предпринимателя стоял принадлежащий ему же магазинчик. Согласно материалами дела, преступник проник в ларек и украл оттуда продукты и 11 тысяч рублей. А напоследок обнес автомобиль коммерсанта, украв из него магнитолу и паспорт.

Но и на этом мужчина не остановился. Как установили следователи, следующей жертвой стала 15-летняя девушка. Он изнасиловал подростка, а потом хладнокровно убил ее.

Долгие годы его преступления оставались нераскрытыми – улик не осталось, свидетели не могли ни на кого указать. Следователи и криминалисты продолжали расследование и только спустя 20 лет смогли выйти на его след.

Помогли современные методы исследований – эксперты нашли на одежде потерпевшей ДНК-профиль тогда еще неизвестного убийцы и грабителя. Аналогичный нашелся в массиве данных с генетическими образцами – он принадлежал ранее судимому 55-летнему мужчине.

Преступника задержали. На допросе он во всем сознался. После всех следственных действий материалы уголовного дела наконец отдали в суд. Осталось только решение суда:

«Вина фигуранта подтверждается совокупностью собранных следователем СК России доказательств, в том числе, признательными показаниями, заключениями проведенных экспертиз, а также протоколами предъявлений для опознания», – говорится в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

Ставропольца обвиняют по статьям «Разбой с причинением тяжкого вреда», «Изнасилование с убийством заведомо несовершеннолетней», «Похищение у гражданина паспорта». По этим статьям фигуранту грозит длительный срок.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru