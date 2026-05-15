Палатка и опыт есть, а маршрута нет: в Северной Осетии появится официальный паспорт восхождения на Казбек

Казбек - самый восточный пятитысячник Кавказа.

Представьте: вы собрались в горы, на Казбек – самую восточную вершину Кавказа. Вы в хорошей форме, у вас есть палатка и опыт. Но нет карты. Нет согласованного маршрута. И никто не знает, где именно вы идёте. Примерно так сейчас и выглядит восхождение на Казбек. Но власти решили это изменить.

«Главная проблема сегодня в том, что паспорта восхождения не существует. У нас нет официального, согласованного маршрута. В итоге туристические группы зачастую идут стихийно, выбирают путь сами, а это создает угрозу жизни людей, а также риск нарушения государственной границы», – рассказал замминистра экономического развития республики Тамерлан Хлоев.

Чтобы этого избежать, в Северной Осетии разработают официальный документ, регламентирующий маршрут на вершину пятитысячника. Его детально продумают с учётом горной специфики. Это исключит ситуации, когда группы «сами себе прокладывают тропы».

Регистрация групп в МЧС теперь станет обязательной.

Также власти усилят контроль вместе с МЧС. Теперь регистрация групп в спасательном ведомстве станет обязательной. Раньше она носила лишь рекомендательный характер. Теперь за нарушение – штраф.

Казбек – самый восточный пятитысячник Кавказа. Его высота – 5033 метра. Сегодня это одна из самых популярных вершин для альпинистов-любителей. Восхождение с северной стороны, из Северной Осетии, считается более сложным и «диким», чем с грузинской стороны. Маршрут требует хорошей физической подготовки и альпинистского опыта.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru