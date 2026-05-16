Взрыв произошел прямо на заправке. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске прогремел мощный взрыв на заправке. Прямо при разгрузке рванул газовоз. По информации МЧС России по Ставропольскому краю, два человека пострадали. Сейчас там мощный пожар, который тушат все экстренные силы.

«Хочу всех успокоить – взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности. Прошу воздержаться от поездки по улице Ермолова», – пишет в своих социальных сетях мэр курорта Дмитрий Ворошилов.

На месте работают пожарные и скорая помощь. Фото: прокуратура Ставрополького края

Видео взрыва газовоза в Пятигорске

Видео: социальные сети Горящая заправка попала на видео

Сейчас на месте происшествия работают 37 человек и 11 единиц техники. По данным МЧС, взрыв прогремел на улице Ермолова 14В/1. На кадрах, публикуемых в социальных сетях, виден огромный столб дыма и сильнейшее пламя.

Предварительной причиной ЧП власти называют нарушение техники безопасности. Мол, при разгрузке несоблюдение правил привело к взрыву. Пострадали двое – это могут быть сотрудники АЗС.

Момент взрыва в Пятигорске. Фото: StormSouthRU

Причина взрыва на АЗС в Пятигорске

«По предварительным данным, причина – нарушение техники безопасности. На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики», – сообщает губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Пожарный штаб развернули на месте взрыва. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

Прокуратура Пятигорска уже начала проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности. По итогам следователи могут возбудить уголовное дело:

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка причинам и условиям произошедшего. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Видео: социальные сети Столб дыма видно за несколько километров

По обновленной информации, огонь на АЗС достиг площади 1000 квадратных метров. Специалисты МЧС объявили повышенный ранг пожара. Объявлен повышенный ранг пожара. На месте создан штаб пожаротушения.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru