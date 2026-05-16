Бойца ММА из Чечни проверяют после нападения на соседок. Фото: соцсети Джихада Юнусова

Криками, орами, выплеснутым в лицо кофе и избиением закончился конфликт в коридоре одной из многоэтажек Чечни. С одной стороны – боец ММА полулегкой весовой категории Джихад Юнусов. С другой – две женщины, его соседки. «Победителя» стычки теперь определит полиция.

На днях в социальных сетях появилось видео. Камера висит над дверью и снимает коридор. Стоит сказать, что такие камеры необходимо устанавливать лишь с разрешения всех соседей и при согласии управляющей компании. Нарушение грозит как минимум штрафом, а как максимум – уголовным делом и сроком до двух лет.

Спортсмен с другом подошли к соседкам, и Джихад начал скандал. Фото: стоп-кадр видео

Впрочем, даже если камеру поставили не по закону, с соседями можно поговорить или все же вызвать полицию и добиться, чтобы съемку прекратили. Но Джихад Юнусов выбрал совсем другой путь. Со стаканом кофе в руках он подошел к соседке и стал «общаться».

Разговора не получилось. Соседка указала ему на дверь, что взбесило спортсмена. Он открыл стаканчик с кофе и со злом плеснул содержимое в лицо соседке. Все это время за его спиной был приятель Джихада, который всеми силами уводил буйного. Но не справился.

Фото: соцсети Джихада Юнусова

Стаканчик вслед за кофе улетел в сторону женщины. Она тоже начала общаться на повышенных тонах. Но когда казалось, что приятель Джихада утащил его, спортсмен неожиданно вырвался и побежал к соседке.

На кадрах видно, как спортсмен замахивается и бьет женщину несколько раз, отчего та начинает громко кричать. Друг Джихада в очередной раз оттащил его. На шум вышла вторая, более молодая соседка, которая начала защищать первую. За это она тоже получила несколько ударов, в том числе ногой.

Джихад плеснул кофе из стаканчика в лицо, а потом еще и побил соседок. Фото: соцсети Джихада Юнусова

На происшествие после публикации видео обратили внимание СМИ. Как передает «Чечня сегодня», в региональное МВД поступило сообщение о побоях:

«В ОП №1 Управления МВД России по городу Грозный поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам. Данный материал зарегистрирован УСБ №1 Управления МВД России по городу Грозный, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – говорит замначальника отделения полиции № 1 УМВД России по городу Грозный Сайд-Ахмед Арсунукаев.

Две женщины пошли в полицию с заявлением на спортсмена. Фото: соцсети Джихада Юнусова

К ситуации также подключился вице-премьер правительства Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он заявил, что в республике женщина защищена и законом, и религиозными нормами, и традициями народов:

Боец ММА избил двух соседок в Чечне

«Безусловно, данный инцидент получит правовую оценку, и виновный понесет заслуженное наказание».

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru