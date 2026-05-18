В Махачкале озвучили приговор троим сотрудникам МВД, по чьей вине в отделении скончался 48-летний боец СВО Рамзан [имя изменено – Прим.]. Жуткая история произошла в июле 2024 года. Военного задержали за буйное поведение из-за психического заболевания. Сначала с ним обходились по-человечески. А потом решили «вылечить» электрошокером.

Вечер 9 июля 2024 года. Рамзан вышел на улицу и вел себя очень буйно. Сообщалось, что он пугал окружающих ножом. На место приехали не только сотрудники МВД, но и родители мужчины. Из-за приступа он не узнавал родных:

«В один момент он меня узнал и говорит: "Мама!". Вышел ко мне, обнял. Но потом он вдруг начал спрашивать, какое у меня звание. Снова все забыл: "Ты что за женщина такая?, Ты что здесь делаешь? Зачем ты сюда пришла? Ты не моя мама, даже обувь у тебя не такая"», – рассказывала позже мама погибшего Рамзана.

Сотрудники полиции при задержании вели себя очень сдержано. На кадрах, опубликованных позже МВД, они говорили: «Мы такие же, как ты». Мирно забрать Рамзана в отделении не получилось. И все же правоохранители достаточно аккуратно скрутили задержанному руки и увезли.

В самом отделении сперва тоже все было нормально. Рамзану принесли бутылку воды и, как похоже на видео из отдела, аптечку. Только вот руки от наручников никто так и не освободил.

Рамзан в себя не приходил. Ему было явно плохо. Несколько полицейских с оружием и дубинками просто смотрели на страдания задержанного. А потом мужчина забился в конвульсиях. Один из сотрудников МВД попытался напоить мужчину водой, но это не помогло. Тогда ситуация в секунду накалилась до предела.

Полицейские перешли к другим методам успокоения. Один встал коленом на спину, почти на шею Рамзана. Второй пошел за «подмогой». Уже трое держали задержанного – один верх тела (параллельно еще нанося удары по голове, видимо, для пущего «лечения»), а двое взяли на себя две ноги.

На шум подключилось, казалось, половина отдела МВД. Будто справиться с одними задержанным было невозможно. Рамзана били по ногам и телу, держали коленом, явно приводя к удушью. Позже к делу подключили… электрошокер. Им тоже активно принялись «успокаивать», не думая, что человек может быть плохо.

Судя по камерам, в 18:04 его завели в кабинет, а в 18:16 перестал подавать признаки жизни. Приехавшие медики лишь констатировали смерть. Когда в сеть улетели кадры случившегося, в СКР начали проверку. Это прокомментировали и в полиции:

«Что произошло и почему – в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз. Давать правовую оценку действиям полицейских могут, должны и будут лишь сотрудники вышеупомянутого ведомства. На вопросы "Как? Кем? Почему? И с какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки?" – у меня ответов нет», – писала тогда руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

К сентябрю 2024 года в деле о гибели Рамзана появилось четыре фигуранта (изначально задержали лишь одного). Участвовавшие в «успокоении» бойца активнее всех полицейские попали под следствие по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий» (срок до 10 лет).

На днях прошел суд над всеми сотрудникам. Их признали виновными в совершении преступления. Как сказал глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев (он же и публиковал видео из отдела), трое отправятся в колонию, а четвертый погиб летом прошлого года:

«Судья Советского районного суда г. Махачкалы Магомедов Рашидхан вынес приговор троим сотрудникам полиции, обвиняемым по делу об убийстве участника СВО в Советском отделе полиции Махачкалы. Каждый из них получил по шесть лет лишения свободы».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru