Спасительный синий цвет: ставропольцам рассказали, как защитить сад от мохнатой оленки

Ставропольцам рассказали, как избавиться от мохнатой оленки Фото: Евгения ГУСЕВА.

Мохнатая олёнка – настоящая напасть для садоводов. От этих крупных прожорливых жуков могут серьезно пострадать яблоня, вишня, абрикосы, груша, слива и другие плодовые деревья. Вкусных и сочных плодов можно просто не дождаться.

Как защитить свой сад от садовых вредителей, рассказали специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра.

«Для начала узнаем врага в лицо. Распознать мохнатую олёнку несложно. У нее массивное тело длиной около полутора сантиметров. По форме оно близко к прямоугольнику с закругленными углами. Отличительная черта жука – мохнатость. Все тельце олёнки покрыто светлыми волосками. На надкрыльях и других частях тела у нее заметны светлые пятна», – говорит отдела защиты растений Ставропольского филиала Россельхозцентра Наталья Лучко.

Олёнки появляются из почвы весной и беспокоят садоводов почти до конца лета. Наиболее опасны взрослые жуки, особенно в период спаривания и в начале лета. Они уничтожают цветки, выедая пестики, тычинки и лепестки, что может привести к снижению урожайности. Также предпочитают еще не распустившиеся бутоны.

Любимое «лакомство» – цветы плодовых деревьев и ягодных кустарников, но она может переключиться и на декоративные цветы, а иногда – даже на корнеплоды.

При этом для человека олёнки абсолютно безопасны. Они не ядовиты, не кусаются. Правда, прикосновение их колючих цепких лапок может быть неприятным.

Как бороться с вредителем? Специалисты предлагают комплексный подход.

Первое – это ручной сбор. Жуков собирают в утренние или вечерние часы либо в прохладную погоду, когда они малоподвижны. Можно опрыскать деревья холодной водой и стряхивать вредителей на расстеленную на земле пленку. После «душа» они не смогут взлететь.

Второе – перекопка почвы в приствольных кругах. Это помогает уничтожить личинок.

Третье – следите, чтобы в саду не было сухих веток, листьев, пней. Уничтожив такой мусор, вы сократите число мест зимовки вредителя.

Еще один способ – это привлечение птиц. Это могут быть скворцы, грачи, иволги и другие птицы, которые питаются жуками и личинками. Для них можно построить скворечники. Как вариант – можно выпускать в сад домашних кур.

Вы удивитесь, но еще один действенный способ – сооружение ловушек синего цвета рядом с цветущими насаждениями. Синий цвет у жука любимый! Подойдут любые синие емкости, заполненные водой. Можно воспользоваться также синими клеевыми ловушками.

Ну и, конечно, избавиться от незваных гостей можно с помощью химических препаратов. Только помните, что после такой обработки сбор урожая можно начинать через 3-4 дня.

