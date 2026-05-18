Правильное соседство и должный уход: как вырастить крупную и сладкую морковь — пошаговая инструкция

Ставропольцам рассказали, как правильно вырастить вкусную морковь

Опытные дачники знают, что вырастить сочную, крупную морковь не так уж и просто. Чтобы получить достойный урожай, нужно знать некоторые тонкости. Например, что углеводы в корнеплоде накапливаются только при достаточном количестве света, калия и воды. Если чего-то из этого перечня не хватает, корнеплоды будут жесткими и несладкими.

На сладость и форму моркови влияют и другие факторы, которые важно учитывать дачникам.

«Для выращивания моркови выберите самый освещенный участок. В разрыхленной грядке в теплый, безветренный день сделайте с интервалом 15-20 см бороздки глубиной 2-3 см. Разместите в них семена на расстоянии 2-4 см друг от друга, засыпьте землей, слегка утрамбуйте рукой и полейте», – советует руководитель отдела защиты растений Ставропольского филиала Россельхозцентра Наталья Лучко.

Кроме того:

- Морковь следует сажать, когда температура воздуха стабилизируется в пределах 15-18°C.

- Для моркови идеально подходит мягкий, рыхлый и супесчаный грунт. Она очень чувствительна к малейшему сопротивлению. Камешки, комки глины и другие препятствия могут привести к искривлению или раздвоению кончика корня.

- Не вносите перед посадкой органические удобрения, в противном случае получите искривленные корнеплоды с привкусом йода.

- Для повышения плодородия почвы используйте суперфосфат (3 столовые ложки на квадратный метр) или золу (один стакан на квадратный метр).

- Чтобы морковь была крупной, необходимо дважды провести прореживание. Первое, когда ростки достигнут 5 см и появятся 1-2 листа – примерно через две недели после всходов. Проследите, чтобы промежуток между ростками был около 4 см. Второе, когда сформировалось 4 листа и диаметр корнеплода превысил 1 см. Интервал между растениями увеличьте до 5-7 см.

- Важно соблюдать оптимальный уровень влажности почвы. Поливать лучше утром из расчета 4-5 литров воды на квадратный метр. За две-три недели до сбора урожая полностью прекратите полив.

- Если у вас плодородная почва, достаточно провести две подкормки: через три недели после появления всходов и через месяц после этого. Можно использовать органические составы (настой биогумуса или золу) или минеральные удобрения.

- Регулярно пропалывайте и рыхлите грядки. Морковь уязвима к воздействию сорняков. А уплотнение почвы приводит к искажению формы корнеплодов и замедлению роста из-за нехватки кислорода.

- Самый опасный враг корнеплода – морковная муха. Для борьбы с ней, высаживайте по краям грядок или вперемешку с рядами моркови лук или чеснок. Они отпугнут мух своим запахом. А бархатцы и календула привлекут полезных насекомых, которые борются с вредителем. Еще один простой способ - обработайте междурядья смесью древесной золы с молотым красным перцем или табачной пылью.

