С телефона пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой произошла утечка. Так считает ее мать, Диана Цомартова. Женщина активно пытается помочь расследованию, перебирая события двухлетней давности, произошедшие в феврале 2024 года до и после исчезновения студентки. Подозрительную деталь она выловила в публикациях дагестанских пабликов – точнее, в фото и видео, прикрепленных к ним.
Ее встревожил пост от 11 февраля, опубликованный на следующий день после пропажи Анны. В нем содержались фото и видео, которых не было нигде, кроме телефона девушки.
«В это время, мы с мужем еще в пути на трассе Ростов – Дагестан, где-то на полпути. Откуда фото и видео с аниного телефона? Ещё и сутки не прошли, еще дело не возбудили, а информация с телефона утекла. Как такое мог допустить тот, кто изымал вещдок? – задает вопросы Диана, и тут же добавляет, – Я могу годами маневрировать в ошибках людей. Если это ошибки, а не спланированная акция».
Смущает мать и то, что на слитом видео был изображен человек, на которого она неоднократно указывала. Неизвестный в красной куртке фигурирует на ряде записей с побережья Каспийского моря, где в последний раз видели Анну.
Яркая одежда в целом не характерна для Дагестана. Ранее сообщалось, что по делу о пропаже Анны свидетелем проходит один мужчина в красной куртке. Родители уверены, что снимая незнакомца на берегу, она намекала на свою будущую судьбу. Мать спортсменки подозревает, что именно он мог участвовать в побеге или похищении 21-летней спортсменки.\
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru