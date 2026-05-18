Курбан-байрам в 2026 году выпадает на среду, 27 мая

В последнюю неделю мая жителей Дагестана ждёт мини-отпуск. В республике 27, 28 и 29 мая официально объявлены нерабочими днями в связи с празднованием Курбан-байрама.

Какого числа Курбан-байрам в Дагестане в 2026 году

Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Магомед Рамазанов. В документе сказано, что решение принято на основании федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению Муфтията Дагестана.

Сколько дней выходных на Курбан-байрам 2026 в Дагестане

В этом году Курбан-байрам выпадает на среду, 27 мая. А так как выходные объявили сразу на три дня, с учётом субботы и воскресенья у дагестанцев получается целых пять дней отдыха подряд.

Для многих это отличная возможность не только совершить праздничные обряды, но и провести время с семьёй, съездить к родным или просто отдохнуть.

Жители Дагестана смогут отдохнуть на Курбан-байрам пять дней.

Отметим, что в других республиках Северного Кавказа тоже объявляли выходные на Курбан-байрам, но не везде, в некоторых регионах нерабочим будет только сам день праздника. Так, например, в КЧР глава республики подписал указ: Курбан-байрам, который в этом году выпадает на среду 27 мая, объявлен нерабочим днём. Компании и организации могут сами решить, как строить работу в этот день исходя из своих возможностей. Но если сотрудник всё же выйдет, ему обязаны дать другой день отдыха вместо 27 мая.

