От действий банды пострадала даже бывшая девушка одного из участников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Банда студентов со Ставрополья полтора года терроризировала местных и вымогала деньги. Пятеро молодых людей возомнили себя мафией и безнаказанно «щемили», запугивали и грабили. За такой короткий срок молодые бандиты приложили руку к 10 особо тяжким преступлениям и получили около 7 млн рублей, считает следствие.

Все началось в марте 2024 года. Тогда 22-летний уроженец соседней республики собрал четверых приятелей – друзей и одногруппников – и предложил им разжиться. Юные участники ОПГ вооружились переоборудованным под огнестрельное оружие сигнальным пистолетом. А чтобы придать себе веса в глазах жертв, заказали с маркетплейса «ксиву» упраздненной силовой структуры.

Видео: ГУ МВД России по Ставрополью ОПГ со Ставрополья осудят за грабежи и вымогательства на семь млн рублей

Так, следствие выяснило, что они разбивались на небольшие группы и кошмарили наркоманов. Они требовали деньги и запугивали возбуждением уголовного дела. К особо несговорчивым применяли силу и угрожали оружием. Одному мужчине они пообещали помочь обналичить деньги, но ничего не вернули.

Среди потерпевших оказалась даже бывшая девушка одного из участников. В материалах дела говорится, что после расставания бандиты отобрали у нее деньги, объяснив, что это компенсация за потерянное в отношениях время.

«Действуя в разных составах, молодые люди под угрозой применения насилия и оружия совершили разбойные нападения и вымогательства у нескольких граждан на сумму около 7 млн рублей», – говорится в сообщении прокуратуры Ставрополья.

По версии МВД, члены банды причастны к совершению 10 особо тяжких преступлений. В зависимости от роли и степени содеянного, их обвиняют по статьям «Руководство и участие в устойчивой вооруженной группе», «Разбой с применением оружия организованной группой», «Вымогательство организованной группой с применением насилия и оружия в целях получения имущества особо крупном размере», «Незаконное ношение огнестрельного оружия организованной группой».

«Следователем проведены очные ставки, судебные экспертизы и комплекс следственных и иных процессуальных действий по сбору доказательств противоправной деятельности банды», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставрополью.

Материалы, составленные в отношении главаря банды и троих участников, направили в суд. Дело в отношении одного из соучастников приостановили, он объявлен в федеральный розыск.

danil.yurkov@phkp.ru