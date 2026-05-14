«Ребята 90-е вспомнить решили»: группа парней в Ставрополе разгромила палатку с ягодами

Четверо парней разгромили палатку, торгующую клубникой

В Ставрополе накануне, 13 мая, произошел случай, который пользователи сети с легкой руки окрестили «приветом из 90-х». Четверо парней в одном из самых густонаселенных районов города средь бела дня разгромили палатку, торгующую клубникой. Чего именно хотели, до конца не ясно, но теперь в этом будут разбираться полицейские.

О случившемся узнали из соцсетей. На опубликованных кадрах видно, что парни пытались остаться анонимами – надели балаклавы. То ли боясь, что их узнают, то ли захотелось придать большей зловещности ситуации.

Видео: соцсети Группа парней в Ставрополе разгромила палатку с ягодами

Многих пользователей интернета ситуация возмутила. Мол, что за безобразие и беспредел – куда смотрит полиция:

«Недомужчины! Всех задержать и наказать»;

«Кто-то писал, что у продавца требовали денег. Грубо говоря, крышевали, а он отказался, вот они точку и разгромили. Ребята 90-е вспомнить решили».

Но есть и та часть людей, кто пишет, что продавец, вероятно, сам виноват: может, его предупреждали не раз уйти оттуда, а он не слышал, или вообще продажа была незаконной, поэтому парни и взбесились. Но это – явно не оправдание для такого нападения.

Полиция отреагировала быстро – нарушителей задержали в тот же день и доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» (до пяти лет лишения свободы).

На инцидент обратил внимание и губернатор края Владимир Владимиров:

«На наших улицах главный – Закон, а не такие вот "деятели" в масках. Теперь нарушители правопорядка ответят за свою выходку. Надеюсь, их горячие головы это хорошо остудит, чтобы впредь было неповадно. Сотрудников ставропольской полиции благодарю за оперативную и точную работу».

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru