Один украинский беспилотник сбили в Ставрополе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Ставрополя сбили украинский беспилотник. БПЛА упал, не взорвавшись. На место оперативно приехали экстренные службы для ликвидации и возможной детонации дрона для обеспечения безопасности. Фрагменты дрона упали на кладбище и территорию детского сада.

«Проводятся необходимые мероприятия для защиты безопасности людей. Вторую смену в школах края переводим сегодня на дистант. На месте инцидента руководство города, представители силовых ведомств», – пишет в своих социальных сетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он также попросил не распространять слухи и пользоваться официальными источниками информации. Режим беспилотной опасности в крае держится уже на протяжении 12 с половиной часов. Украинские дроны пытались атаковать промышленную зону Невинномысска и сейчас прилетели в Ставрополь.

Прокуратура Ставропольского края начала контролировать ситуацию. Надзорники следят за соблюдением прав жителей Ставрополя в связи с атакой вражеских дронов.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению».

Как позже добавил губернатор, упавший БПЛА зацепился за верхушки деревьев. Боевая его часть упала на Успенское кладбище, а остальные, по сути безопасные, фрагменты улетели на территорию детского сада.

«Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает. Все службы продолжают работу на месте. Боевая часть уже обезврежена, проводятся другие мероприятия по устранению последствий инцидента».

Власти ранее давали разъяснения, как работают учебные заведения и можно ли не идти в школу из-за беспилотной опасности. С правилами можно ознакомиться по ссылке.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru