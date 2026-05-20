Измученного детеныша дикой кошки выпустили из реанимации.

Спасенной из Чечни львице Тамиле сделали пластическую операцию. У нее были далеко не эстетические цели – таким образом ветеринары пытались уменьшить непрекращающиеся страдания животного. Когда месяц назад ее забрали от живодеров, она кричала и переворачивалась, не зная, как лечь. Столько боли ей доставляли незаживающие пролежни.

Время шло, Тамила лежала в реанимации, но воспаленные островки на всех четырех лапах не уменьшались. Площадь пролежней была настолько большой, что организм львицы не мог справиться с ними самостоятельно. Это только ухудшало ситуацию с переломами таза и позвоночника, лейкемией и пневмонией.

За небольшими улучшениями состояния Тамилы следовало ухудшение.

Несколько недель ее состояние было нестабильным. Ветеринары наблюдали постоянные «качели». После одного шага вперед она делала два назад, за небольшими улучшениями следовали сильнейшие откаты.

Несмотря на это, ветеринары приняли решение зашить пролежни, состояние которых с каждым днем становилось все хуже. Лоскуты кожи взяли с плеча и пришили на лапы. И случилось чудо: Тамиле стало лучше.

Спасенной из Чечни львице Тамиле сделали пластическую операцию

«Сейчас эта кожа прижилась. Хоть что-то нас радует в ее ситуации, потому что ее проблемы – глобальны», – рассказали в парке львов «Земля прайда».

Вскоре маленькую львицу выписали из отделения реанимации и интенсивной терапии. Теперь она будет под постоянным наблюдением зооволонтеров. Ей предстоят капельницы, прием препаратов и регулярные обработки.

«Сейчас, смотря на видео с состоянием “до” и “после”, кажется, что ей намного лучше. На самом деле ее состояние очень тяжелое. Безусловно, эта малышка не заслужила всего того, что с ней сейчас происходит. Для нас сейчас самое главное – не дать ей возможности сдаться и покинуть этот мир».

Крупные пролежни сильно ухудшали положение Тамилы.

Тамила все еще не может нормально передвигаться. Иногда ветеринары позволяют ненадолго снять ей воротник. Тогда волонтеры могут дать ей поддержку, которой так не хватает несчастному львенку.

Волонтеры опасаются, что лейкемия – не единственная проблема львенка. Они обмолвились, что подозревают еще одну серьезную болезнь, о которой пока не могут сообщить. Тем не менее, у Тамилы остается воля к жизни – потому за ее жизнь продолжают бороться.

