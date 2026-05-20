Жители Ставрополья жалуются на обман водоканала и минЖКХ

Жители города Михайловск на Ставрополье жалуются, что водоканал оставил без центрального водоснабжения. Воду обещают почти 10 лет. А когда водовод все же построили, оказалось, мощностей на всех не хватает. Сейчас делом заинтересовались полицейские и прокуроры. Обманутые ставропольцы обратились с жалобами и в редакцию «КП-Северный Кавказ».

На улицах Философская, Обильная и Знаменитая живут десятки семей. Родители с детьми, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, участники СВО. К нам обратилась жительница Михайловска Алена Киреева, рассказав о несправедливой ситуации с водоснабжением.

По словам жителей Михайловска, основные проблемы с водой начались в 2010-2013 годах, когда шла активная застройка города. Мощностей сетей водоснабжения попросту не хватило. И в итоге новые районы, в том числе вышеперечисленные улицы, остались без центрального водоснабжения.

Приказ с правками от сентября 2019 года. Фото: портал правовой информации

Власти решили бороться с проблемой. В сентябре 2014 году министерство ЖКХ издало приказ о старте инвестиционной программы на период 2015-2019 годов. Документ несколько раз претерпевал изменения, и в одной из правок в 2017 году власти пояснили, что водовод строят в том числе для улиц Философская, Обильная, Знаменитая. Одна из строк звучит так:

«Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 600 м, в г. Михайловске по ул. Коллективной от ул. Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул. Войкова, №2, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в г. Михайловске по ул. Философская, Обильная, Знаменитая», – говорится в корректировке документа 2014 года, приказе минЖКХ Ставропольского края от 16 сентября 2019 года.

А потом… процесс забуксовал. Приказ министерства в 2014 году касался модернизации водоснабжения в 2015-2019 годах! Но прошел 2020, 2021, 2022, 2023… и ни ответа, ни привета от водоканала и минЖКХ не поступало. Центральное водоснабжение жителям Михайловска только снилось.

Ответ водоканала от 18 декабря 2025 года. Фото: предоставлено Алиной Киреевой

В 2022 году ставропольцы пошли в прокуратуру. Там начали проверку, стали разбираться в ситуации. И вот уже четыре (!) года ситуация не меняется. Хотя даже водовод построили.

В декабре 2025 года деньги на строительства выделили из бюджета. Водовод построили на улице Коллективной. Он должен был обеспечить центральным водоснабжением улицы Философская, Обильная и Знаменитая. И мало того, что есть приказ, об этом неоднократно говорили власти.

Только вот в начале 2026 года жителям Михайловска сказали, что на подключение… не хватает мощностей. Куда направили воду от построенного водовода – огромный вопрос. Алена Киреева в обращении к редакции пишет:

«Жители требуют публичного ответа. Если дефицит мощностей был известен заранее, почему власти официально обещали подключение? И когда ждать центральную воду?»

Водоканал и министр ЖКХ Ставрополья заявили о нехватке мощностей. Фото: предоставлено Алиной Киреевой

Причем получается так, что техническое задание от администрации есть (а от водоканала нет вообще), приказ минЖКХ есть, строительство водовода завершено. А вот воду никто подавать на улицы не собирается! Прошло уже девять лет, а чиновники пишут отписки и, видно, делать ничего не собираются. Министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин и вовсе предложил построить сеть «заинтересованной стороной». То бишь жильцами многострадальных улиц. К делу в очередной раз подключилась прокуратура:

«В настоящее время прокуратура Шпаковского округа проводит проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказали корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в прокуратуре Ставропольского края.

Водовод обещают построить в 2027 году. Фото: предоставлено Алиной Киреевой

Примечательно, что ситуацией неоднократно интересовался Александр Бастрыкин в 2024 году поручил возбудить уголовное дело. Ответственные чиновники минЖКХ и водоканала проходят по статье о халатности. А в апреле 2026 года глава СКР снова брал на контроль ситуацию. Сейчас, как сообщили в региональном СК корреспонденту «КП», расследование уголовного дела передали МВД.

СКР возбудил уголовные дела на чиновников. Фото: предоставлено Алиной Киреевой

«КП-Северный Кавказ» запросила комментарий у ведомства по ситуации на данный момент.

