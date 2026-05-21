Авария на водоводе: три села Ставропольского края остались без воды

Планируется, что уже утром 22 мая в дома придет вода.

Села Андроповского округа остались без воды с утра 21 мая 2026 года. Причиной экстренного отключения стала авария на трубопроводе.

«Из-за повреждения трубопровода диаметром 400 мм (коррозия на заглушке отвода) с 8:00 21 мая до 8:00 22 мая будет временно прекращена подача воды для сёл Курсавка, Султан и Крымгиреевское», - сообщает краевой водоканал.

Без воды остались 4197 абонентов, в том числе 6 школ, 3 больницы и 3 детских сада.

Ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Ситуация осложняется тем, что рядом проходит ветка железной дороги и пролегает силовой кабель РЖД.

Пока идет ремонт трубопровода, жителям сел подвозят воду автоцистернами. Оставить заявку можно по телефону диспетчерской: 8 (86556) 6-13-48.

Это не единственные проблемы с водой на Ставрополье. «КП-Северный Кавказ» ранее писала о том, что жители Михайловска остались без центрального водоснабжения. На улицах Философская, Обильная и Знаменитая живут десятки семей. Родители с детьми, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, участники СВО ждали строительства водовода почти 10 лет. А когда его все же построили, оказалось, мощностей всех не хватает. Сейчас делом заинтересовались правоохранительные органы.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru