«Вы не мужчины что ли?»: в Ингушетии имам раскритиковал одежду прихожан

Проповедь Ахмеда Угурчиева вызвала широкий резонанс в сети. Фото: стоп-кадр видео соцсети

В одной из мечетей Сунжи прошла проповедь, вызвавшая широкий резонанс. Религиозный деятель Ахмед Угурчиев раскритиковал современных мужчин за одежду, которую он назвал «неправильной», и за недостаточно строгое отношение к женщинам.

Угурчиев напомнил, что раньше мужчины в республике носили меховые шапки, тюбетейки и длинные одеяния.

«А сейчас что с нами? Носим в обтяжку эти майки с короткими рукавами. Это натурально одежда для сна. Не портите наш народ. Вы не мужчины что ли? Носите рубашки с длинными рукавами», - заявил он во время проповеди на ингушском языке.

Отдельно имам обратился к прихожанам по теме женской одежды.

«Если у вас есть честь и если вы мужчины, обратите внимание, что наши женщины начали оголяться. Скоро весна и лето. Знаете кто эти женщины? Это ваши сестры. Женщины вашего дома», - сказал Угурчиев.

По его словам, мужчины обязаны следить за тем, как одеваются их родственницы, и не должны позволять женщинам выходить без хиджаба или с непокрытой головой.

По мнению имама, мужчины должны носить только рубашки с длинным рукавом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обслуживать женщину – грязно?

Ингушетия считается одним из самых консервативных регионов России. Подавляющее большинство жителей республики исповедуют ислам, и публичные нормы здесь регулируются не только законодательством, но и религиозными взглядами и адатом (традиционный свод законов и обычаев).

Подобные заявления религиозных деятелей звучат в республике не впервые.

В августе 2025 года имам центральной мечети Малгобека Ибрагим Батыров раскритиковал мужчин, работающих официантами в кафе и ресторанах. «Кто обслуживает ингушских женщин? Ингушские мужчины! Это ненормально. Это грязно», - заявил он тогда.

Позднее его мнение поддержал глава мусульманской общины Малгобека Якуб Курскиев, добавив, что женщинам не следует посещать заведения общественного питания вообще, «потому что они могут обменяться взглядами с мужчиной и случайно коснуться его руки».

По мнению некоторых религиозных деятелей официант - не мужская профессия. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тогда в сети разгорелся нешуточный скандал. Пользователи интернета напомнили, что официант - это нормальная профессия с честным заработком. А Россия, частью которой является Ингушетия, - светское правовое государство, где религиозные правила не определяют, как жить и работать обычным гражданам.

Министерство юстиции Ингушетии усмотрело в некоторых заявлениях Батырова признаки экстремизма — они могли ограничивать права женщин. Ведомство вынесло религиозным деятелям предупреждения о недопустимости нарушения законодательства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В начале мая в Ингушетии разгорелся скандал из-за билборда в Назрани с изображением женщины в нижнем белье. Заместитель председателя правительства республики Магомед Евлоев потребовал от чиновников объяснений и пригрозил увольнениями. Представители властей тогда заявили, что такая реклама «не соответствует традициям ингушского общества».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Конечно, никто не спорит: традиции, адаты, религиозные обычаи - это то, что веками формировало идентичность народа. Уважение к старшим, забота о семье, скромность, честь. В Ингушетии это не пустые слова. И хорошо, что там об этом помнят.

Но есть одно «но». За последние 30 лет мир изменился сильнее, чем за предыдущие 300. Женщины водят машины, работают, учатся, занимают руководящие посты. Мужчины растят детей в одиночку, ходят в декрет и выбирают профессии, которые раньше считались «не мужскими». И это не падение нравов. Это другая эпоха.

Нельзя жить в 2026 году с головой, застрявшей в 1826-м. Обличать мужчину за майку с коротким рукавом? Называть её «одеждой для сна»? Стыдить женщину за то, что она не носит хиджаб? Это выглядит не как забота о вере, а как попытка вернуть время вспять. А это, как известно, плохая идея.

Хорошая традиция не боится перемен. Настоящая вера не нуждается в принуждении. А настоящая честь - в том, чтобы уважать чужой выбор, даже когда он тебе непонятен. Мир меняется. И это нормально.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru