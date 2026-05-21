Пристегнула в люльке и оставила одного: в Дагестане мать осудят за смерть младенца

По версии следствия, она неправильно закрепила фиксирующие ремни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане перед судом предстанет мать, ребенок которой умер в детской люльке. Из-за невнимательности жительница Махачкалы потеряла сына. Это произошло 18 марта 2026 года.

По версии следствия, мать сидела дома со своим малолетним сыном. Женщина не сидела над ним постоянно: она пристегнула активного малыша в люльке, а сама занималась своими делами.

Но, как выяснили следователи, сделала то неправильно – она неверно закрепила ремни безопасности. Младенец барахтался в люльке, из-за чего ремни безопасности сместились к шее. Это и привело к трагедии.

«В результате отсутствия должного контроля и мер безопасности фиксирующий ремень сместился в область шеи, что привело к механической асфиксии», – говорится в сообщении СУ СКР по Дагестану.

На мать завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Она предусматривает наказание до двух лет колонии. Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы СУ СКР по Дагестану завершил расследование. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело передадут в суд.

Ранее сообщалось, что в Махачкале вынесли решение по делу о матери, которая гуляла с мертвым ребенком в коляске. Полностью покрытую в черное женщину остановили на автовокзале из-за странного поведения. В ее коляске обнаружили тело двухлетней дочери.

Оказалось, мать жила в затворничестве и морила голодом ребенка. Женщину признали психически нездоровой и отправили на полгода принудительного лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жила в затворничестве, голодала: гулявшую с мертвым ребенком в коляске мать отправили на принудительное лечение

Открыли коляску и ужаснулись: жительницу Дагестана задержали во время прогулки с мертвым ребенком

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru