Закрыто с 10 утра до полуночи: велосипедам и электросамокатам запретили въезд в парки Ставрополя

С приходом тепла на улицах становится всё больше велосипедов и электросамокатов. И, к сожалению, чаще мы видим аварии и несчастные случаи с их участием - не только на дорогах, но и в парках и скверах, где много гуляющих. Чтобы предотвратить беду, парки Ставрополя закрыли для въезда велосипедистам и самокатчикам. Почему так решили, где теперь можно кататься и как быть, если вы приехали на двух колёсах, - в нашем материале.

Ограничения для велосипедистов, самокатчиков и других владельцев электрического транспорта вводят уже несколько лет подряд. Причина элементарная - безопасность.

«Я не против велосипедов, не против электросамокатов. Это хороший, удобный вид передвижения. Но парк в летний сезон - это место массового скопления людей. Туристы, горожане, семьи с колясками, пожилые пары. И мы обязаны обеспечить им безопасный отдых. В первую очередь речь идёт о безопасности детей. Ведь когда мимо на скорости 90 км/ч проносится парень на электровелосипеде, если он заденет малыша, вы представляете, что будет?», - говорит директор парка Виктор Бондаренко.

Подобные случаи бывали неоднократно. Фиксировали наезды на пешеходов, на животных, столкновения самокатчиков. Особенно «отличаются» подростки: соревнуясь друг с другом, они демонстрируют экстремальные трюки прямо на пешеходных дорожках. В итоге сами получают ушибы и переломы, и травмируют случайных прохожих, которые просто вышли на прогулку.

Поэтому и было принято решение закрыть парки в центре и на юго-западе Ставрополя для въезда на велосипедах и электросамокатах. Ограничения действуют ежедневно с 10:00 до 24:00. Осенью и зимой, когда меньше людей и мероприятий, ограничения будут скорректированы.

Кстати, для велопрогулок оставили ландшафтную часть парка - это район конкурных полей и аллеи, идущие параллельно улице Лермонтова. Здесь более спокойно, нет массового скопления людей. Кататься можно, но со строгим ограничением: не быстрее 8 км/ч.

А вот центральные аллеи закрыты полностью. На въездах дежурит охрана, оборудованы бесплатные охраняемые парковки для велосипедов, самокатов и другого электротранспорта.

«Вы приезжаете, оставляете своё транспортное средство на парковке, пристёгиваете его тросиком, получаете у охранника ключ и идёте гулять. Стоянка бесплатная. Парк несёт полную материальную ответственность за ваш велосипед. Если вдруг с ним что-то случится или его украдут, мы компенсируем полную стоимость», - объясняет Бондаренко.

Исключение сделали для самых маленьких, им можно рассекать по любым аллеям. То же касается самокатов без электропривода, роликов и скейтов. Им проезд разрешен на всей территории.

Для тех, кому нужно просто проехать через парк (например, из одного района города в другой), организован альтернативный маршрут объезда: со стороны улицы Шпаковской (ориентир - автозаправка) через лес на улицу Лермонтова (старая объездная дорога) на действующую велосипедную дорожку.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru