Дожди в регионе продолжатся. Фото: грозы и наводнения на юге России

После продолжительных ливней с грозами реки в регионе Кавказских Минеральных Вод начали выходить из берегов. Пока люди бьют тревогу и опасаются за свои дома, власти утверждают, что ситуация находится под контролем. Тем временем дожди в регионе все еще не прошли: синоптики обещают осадки еще как минимум три дня.

Утром 21 мая РСЧС Ставрополья предупредила:

«Повышение уровней воды местами с достижением опасных отметок на реке Егорлык Ставропольского края продолжится в период 10–12 часов и до конца суток 21 мая и далее в течение суток 22 мая 2026 года. Будьте осторожны! Номер экстренных оперативных служб – 112».

Утром этого же дня стало известно, что в селе Канглы Минераловодского округа разрушился мост через реку. На месте сразу возник затор, грозящий подтоплением. Власти рассматривают возможность проведения демонтажа поврежденной кладки с дальнейшим восстановлением, чтобы предотвратить ЧС:

«Строение не числится на балансе муниципалитета. Тем не менее, оставить ситуацию без внимания недопустимо. В первую же очередь расчистим затор. Службы все на месте», – заявил глава Минвод Максим Гаранжа.

Тем временем фиксируется подъем воды сразу в нескольких реках края: Кубань, Калаус и все тот же Егорлык. А река Кума существенно поднялась в районе желатинового завода – мост на Левокумку сейчас под особым контролем. Люди в соцсетях пишут:

«У меня один вопрос: как чистили русло реки? Почему не убраны деревья? Из-за бездействия администрации у нас и возникают заторы и потопы».

Накануне затопило хутор Красный Пахарь:

«Сегодня в Красном Пахаре те, кто не сдал норматив по пражкам в длину, автоматически стали пловцами. Нас затопило».

А жители Ессентуков одновременно с этим беспокоятся об уровне воды в реке Подкумок: люди помнят подтопления прошлых лет и переживают, чтобы ситуация не повторилась – особенно на фоне активной застройки берегов.

Этот объект специалисты мониторят ежедневно. Мэр города заявил, что пока бояться не стоит.

Тем временем губернатор региона Владимир Владимиров поручил краевому минприроды оповещать глав территорий о ситуации с погодой и уровнем воды в реках для принятия необходимых мер и предупреждения населения. Также пострадавшим при ЧС увеличат выплаты до 300 тысяч рублей. Суммы долго не пересматривали, и теперь их решили обновить. Законопроект уже направили в краевую думу.

К слову, в соседнем Краснодарском крае ситуация тоже не спокойная. «КП-Кубань» сообщает, что в Армавире продолжается пропуск паводковых вод по рекам Кубань и Уруп. Ситуация находится под контролем администрации и МЧС. Пока уровень воды в реке Кубань не превышает допустимых норм. Для непрерывного отслеживания обстановки на реках развернуты специальные посты наблюдения.

