Общество21 мая 2026 13:55

«Такого вы точно не видели»: Медовые водопады в Карачаево-Черкесии окрасились в чёрный цветвидео

Евгения ТОКАРЕВА
Медовые водопады - популярная туристическая локация.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Обычно сюда едут за мёдом, впечатлениями и роскошными видами хрустальных водопадов. Но природа решила пошутить. Из-за обильных дождей знаменитые Медовые водопады в Карачаево-Черкесии на несколько дней превратились в бурный поток цвета крепкого чая.

Медовые водопады - одна из самых популярных природных достопримечательностей КЧР. Они находятся в ущелье реки Аликоновка, всего в получасе езды от Теберды. Комплекс состоит из нескольких водопадов, каждый со своим характером: Медовый, Чёрный, Жемчужный и другие. Высота самого крупного достигает 18 метров. Летом сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться каскадами, послушать шум воды и, конечно, сделать сотни красивых кадров.

Летом сюда приезжают тысячи туристов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Название «Медовые» появилось не из-за цвета, а из-за обилия цветов и пасек в округе. Вода здесь всегда была прозрачной и светлой, в солнечный день - с бирюзовым отливом.

Но в мае 2026 года в Карачаево-Черкесии прошли сильные ливни. Вода в горных реках поднялась, потоки размыли берега и подхватили глину, песок и мелкие породы. В итоге питающая водопады река Аликоновка понесла вниз тонны взвеси, и кристально чистые струи сменили цвет на темный, почти чёрный.

Видео: соцсети "Медовые Водопады"

Медовые водопады в Карачаево-Черкесии окрасились в чёрный цвет

Туристы и местные жители делились кадрами в соцсетях с комментариями «Мы такого не видели». Вместо привычных светлых каскадов - мощный грязевой поток. Создавалось впечатление, что по скалам течёт не вода, а густая нефть. Это продолжалось пару дней. Как только прекратились дожди, река снова стала чистой. Никакой экологической катастрофы нет, просто природа показала свою мощь.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru