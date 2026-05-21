Медовые водопады - популярная туристическая локация.

Обычно сюда едут за мёдом, впечатлениями и роскошными видами хрустальных водопадов. Но природа решила пошутить. Из-за обильных дождей знаменитые Медовые водопады в Карачаево-Черкесии на несколько дней превратились в бурный поток цвета крепкого чая.

Медовые водопады - одна из самых популярных природных достопримечательностей КЧР. Они находятся в ущелье реки Аликоновка, всего в получасе езды от Теберды. Комплекс состоит из нескольких водопадов, каждый со своим характером: Медовый, Чёрный, Жемчужный и другие. Высота самого крупного достигает 18 метров. Летом сюда приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться каскадами, послушать шум воды и, конечно, сделать сотни красивых кадров.

Летом сюда приезжают тысячи туристов.

Название «Медовые» появилось не из-за цвета, а из-за обилия цветов и пасек в округе. Вода здесь всегда была прозрачной и светлой, в солнечный день - с бирюзовым отливом.

Но в мае 2026 года в Карачаево-Черкесии прошли сильные ливни. Вода в горных реках поднялась, потоки размыли берега и подхватили глину, песок и мелкие породы. В итоге питающая водопады река Аликоновка понесла вниз тонны взвеси, и кристально чистые струи сменили цвет на темный, почти чёрный.

Медовые водопады в Карачаево-Черкесии окрасились в чёрный цвет

Туристы и местные жители делились кадрами в соцсетях с комментариями «Мы такого не видели». Вместо привычных светлых каскадов - мощный грязевой поток. Создавалось впечатление, что по скалам течёт не вода, а густая нефть. Это продолжалось пару дней. Как только прекратились дожди, река снова стала чистой. Никакой экологической катастрофы нет, просто природа показала свою мощь.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru