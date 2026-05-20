Уровень воды в реках Ставрополья приближается к неблагоприятным отметкам

Осадки привели к повышению уровня воды в реках Ставрополья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Реки Ставрополья отреагировали прошедшие в крае ливни. Как рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов, за прошедшие сутки наибольшее количество осадков зафиксировали в Невинномысске (32 мм), Кисловодске (25 мм), Изобильном (20 мм) и Ставрополе (17 мм). Также в Карачаево Черкесской Республике объём осадков составил 15 мм.

Осадки привели к повышению уровня воды в ряде рек региона. Зафиксированы подъёмы воды в Калаусе в районе села Воздвиженского, а также в Куме – район станицы Бекешевской.

При этом в целом ситуация по реке Кума оценивается как стабильная.

«В целом уровни рек близки к неблагоприятным отметкам, но не превышают их», - говорит глава Олег Безменов.

Специалисты природоохранного ведомства прогнозируют, что через пять дней паводковая ситуация пойдёт на спад.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, что на Ставрополье остаются подтопленными дома и приусадебные участки в восьми населенных пунктах. Спасатели краевого МЧС откачивают воду с подтопленных территорий.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru