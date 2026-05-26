«Убила» мужа-алиментщика через суд: за «прятки» от приставов признали безвестно отсутствующим жителя Ставрополья

Жительница Ставрополья через суд признала мужа-алиментщика безвестно пропавшим Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Ставрополя так устала искать «пропавшего» мужа-алиментщика, что через суд «убила» его. Неплательщика признали безвестно отсутствующим, из-за чего он может столкнуться с рядом юридических проблем. Но обо всем по порядку.

Началось все как это обычно бывает. Алиса и Олег [все имена изменены – Прим.] поняли, что не подходят друг другу, и расстались. Общий ребенок пары остался жить с матерью. А отец пропал с концами. Алиса добилась алиментов от мужа, но платить Олег не собирался ни копейки.

Ставропольчанка старалась поймать экс-супруга и все-таки потребовать положенные выплаты. Но Олег прятался и даже сменил место жительство. Тогда Алиса пошла к судебным приставам. Сотрудники целый год следили за домом должника и отправляли запросы в самые разные инстанции:

Приставы год пытались найти должника, а потом предложили ставропольчанке альтернативу Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

«Судебные приставы направляли неоднократные запросы во все учреждения, в том числе в бюро несчастных случаев, ведомство по вопросам миграции и транспортные организации, но сведений об отце нигде не имелось, также отсутствовала информация об его имуществе», – рассказали в ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Прошел год. Долг по алиментам вырос до 200 тысяч рублей. И тут судебные приставы предложили Алисе признать Олега безвестно отсутствующим. По закону так можно сделать, если на протяжении года человек не объявляется по месту жительства и о том, где он находится, нет никакой информации. Как в этом конкретном случае.

В суд Алиса пошла как супруга, то есть заинтересованное лицо (только такие могут обращаться с подобными заявлениями). Судья, услышав всю историю, постановил признать Олега безвестно отсутствующим.

Суд признал алиментщика безвестно отсутствующим Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Признают человека безвестно отсутствующим (или объявляют умершим) не из мести за неуплату алиментов, а чтобы вместо него оставшимся родителям или опекунам с детьми помогало государство. Алиса, например, будет получить социальные выплаты. А если приставы найдут какое-нибудь имущество у Олега, то его могут передать ей или конфискуют в уплату долга.

Горе-родителю статус безвестно пропавшего серьезно подпортит жизнь. Он больше не может брать кредиты, устраиваться на официальную работу. Имущество, как сказано выше, могут изъять или передать в доверительное управление. Алиментщика также снимут с учета по месту жительства. А любая доверенность, написанная должником, будет признана недействительной.

«Однако если такой должник рано или поздно попадет в “поле зрения”, то его призовут к ответу, но взыскателем уже будет государство».

Алиса же сможет сама, без участия Олега, расторгнуть в ЗАГСе брак. А если у нее появится новый муж, тот сможет усыновить ребенка без согласия биологического отца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прятался с дочерью по съемным квартирам: отец забрал ребенка у матери и больше года скрывался в Пятигорске

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru