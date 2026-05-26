26 мая в школах Ставрополья прошли линейки, посвященные празднику последнего звонка. В этом году свой школьный путь заканчивают более 40 тысяч выпускников региона. Впереди у ребят – новый этап жизни: экзамены, поступление. Поздравить школьников и учителей в лицей №17 краевой столицы приехали мэр города Иван Ульянченко и губернатор края Владимир Владимиров.

В Ставрополе последний звонок прозвенел для семи тысяч выпускников. Из них пять тысяч девятиклассников и более двух тысяч одиннадцатиклассников.

«Побывал на торжественной линейке в лицее №17 краевого центра. Очень теплая и искренняя атмосфера. И, конечно, немного грустная – потому что школьные годы для ребят остаются позади.

Ребятам хочу пожелать главного – не бояться идти вперед. Экзамены, поступление, выбор профессии – все это важно. Но еще важнее оставаться настоящими людьми, верить в себя и не останавливаться перед трудностями. У каждого будет свой путь. И пусть он будет счастливым», – обратился к выпускникам Владимир Владимиров.

В 17-м лицее ребята в последний раз надели школьную форму, красные выпускные ленты и традиционно исполнили вальс. Также в честь Года единства народов России на линейке звучали песни и стихи о Родине и выступления представителей разных национальностей.

Особые слова благодарности звучали для педагогов, поддерживающих ребят все школьные годы, и родителей, которые всегда были рядом с детьми:

«Спасибо нашим учителям. За терпение, заботу, знания и душу, которую вы вкладываете в детей. Спасибо родителям – за поддержку, любовь и веру в своих сыновей и дочерей».

Впереди у 11-классников ЕГЭ. Экзамены пройдут по 11 предметам. Все пункты оборудуют системами видеонаблюдения, кондиционерами и средствами безопасности.

Основной период сдачи экзаменов начинается 1 июня – история, литература и химия, 4 июня – русский язык, 8 июня – математика базового и профильного уровня, 11 июня – обществознание и физика, 15 июня – биология, география и письменная часть иностранных языков, 18 и 19 июня – устные иностранные языки и информатика.

