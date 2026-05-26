На Ставрополье вспоминают жертв теракта перед выступлением ансамбля чеченского танца «Вайнах». Со дня произошедшей 26 мая 2010 года трагедии прошло 16 лет. Тогда перед дверями ставропольского ДКиС погибло 8 человек, пострадало – 57.

Хроника трагедии

К 19 часам у ДКиС собрались десятки людей. Выступление знаменитого чеченского ансамбля «Вайнах» вызвало ажиотаж: собирались и ставропольские коллеги по цеху, и обычные люди разных возрастов. За 15 минут до концерта перед зданием была толпа, поодаль дежурила милиция. Они проверяли всех гостей с помощью металлоискателя.

Но стоявший там наряд милиции проглядел, как трое молодых людей вышли из такси, подошли к лавочке у кафе прямо напротив Дома культуры и оставили там упаковку из-под сока. В 18:15 она сдетонировала. Звук взрыва слышали жители всех соседних кварталов.

Взрывное устройство оказалось в эпицентре толпы. В людей попали не только начиненные внутри металлические элементы, но и ограждение кафе и плитка бордюра. Раненые в панике побежали прочь. На земле лежали трое.

«Мы ждали, пока начнется концерт ансамбля кавказских танцев, когда невдалеке от нас что-то взорвалось. Взрыв прогремел возле лавочки, на которую мы хотели сесть. Людей, стоявших поблизости, разбросало взрывной волной. Мы в панике побежали», – рассказывал Зелимхан, стоявший в очереди в концертный зал.

Через несколько минут после взрыва силовики оцепили квартал. Из домов выходили испуганные люди. Некоторые люди из толпы, которые поначалу отбежали подальше, стали возвращаться, но на место их не пустили из-за риска повторного взрыва. По всему городу были слышны звуки сирен – к ДКиС съехалось 22 машины скорой помощи.

«Сразу после взрыва я в тапочках выскочил на улицу, Увидел, что в центре площади лежало человек 10. Со стороны концертного зала шли люди с окровавленными лицами. Возле дороги лежал окровавленный парень. Я его схватил, остановил первую же машину и повез его в больницу. Пока ехали, он потерял очень много крови», – рассказывал житель соседнего с Дворцом культуры дома Александр Бережной.

К 20 часам власти Ставрополя озвучили предварительную версию произошедшего – теракт. Медики срочно съезжались в больницы, разворачивались все операционные. Людям оказывали как медицинскую, так и психологическую помощь.

В основном пострадавшие попадали в больницу с минно-взрывными травмами, из их тел удаляли куски железных арматур. Большинство повреждений касались грудной клетки, брюшной полости и магистральных сосудов. Детей, которые стали свидетелями смерти людей, долго не могли привести в чувства.

Около 21 часа полномочный представитель президента РФ Александр Хлопонин вызвал представителей силовых ведомств для анализа ЧП. А глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших.

Артисты ансамбля танца «Вайнах» во время взрыва были в зале, никто из них не пострадал. Концерт отменили, танцоры отправились в Грозный.

В 21:42 представители правоохранительных органов сообщили, что на месте сдетонировало безоболочное взрывное устройство. Его мощность составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Трое погибли на месте, пятеро – в реанимации

Поначалу сообщалось о трех погибших, позже их число увеличивается до восьми – еще пятеро скончались в реанимации. Среди них оказался ребенок – 12-летняя девочка, приехавшая на концерт вместе с мамой и тетей.

Всего в теракте пострадало 57 человек. Среди раненых – подростки 13, 15 и 17 лет, а также руководитель чеченского культурного общества «Нийсо» Ваха Кучиев. Через несколько дней после трагедии власти пообещали выплатить семьям погибших и всем пострадавшим компенсацию.

До суда дожил только один организатор теракта

По горячим следам найти террористов не удалось. По факту взрыва возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Терроризм».

Организаторов теракта искали больше полугода. Как установили сотрудники правоохранительных органов, взрыв организовали трое уроженцев Дагестана Фарид Мисриев, Абибулла Абдуллаев и Черкес Рустамов. Последний рассказал на допросе, что они были друзьями детства.

По версии следствия, террористы были приверженцами ваххабизма. Рустамов учился в одном из вузов Ставрополя и хорошо ориентировался в городе. Он нашел место для теракта и координировал сообщников. Абдуллаев нашел схему сбора СВУ в интернете и собрал его самостоятельно. А Мисриев привез и заложил бомбу на место.

Спустя две недели после этого Мисриев участвовал в нападении на милиционеров в Дербенте. В ходе задержания его ликвидировали. В сентябре того же года Абдуллаев стал участником разбойного нападения на один из магазинов Ставрополя.

До суда дожил только Рустамов. Точку в деле о теракте поставили только в 2012 году. 21-летнего студента признали виновным по всем пунктам обвинения: «Теракт», «Незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ», «Возбуждение ненависти либо вражды», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Его приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима.

Не остались без внимания и сотрудники полиции, под носом которых взорвали бомбу в толпе. Начальника УВД Ставрополя Андрея Истратова лишили должности.

Список погибших:

- Светлана Еренкова, 1969 г. р.

- Багет Исаева, 1986 г. р.

- Милена Табартуева, 1984 г. р.

- Оксана Ходжива, 23 года

- Татьяна Прилуцкая, 39 лет

- Азиза Арсандиреева, 12 лет

- Наталия Кириенко, 1971 г. р.

- Асхад Мамышев, 18 лет.

