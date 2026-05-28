Сильные дожди в Дагестане сегодня разрушили часть старинного моста через реку Чирагчай. На видео, опубликованном сотрудниками ГАИ республики, видно, что потоки воды повредили несколько пролётов. Как сообщает пресс-служба ведомства, теперь проезд по переправе закрыт.

«В результате многодневных дождей и повышения уровня воды в реке Чирагчай произошёл обвал нескольких пролётов 17-арочного моста в селе Касумкент, – говорится в сообщении.

Сейчас для движения автотранспорта сотрудники ГАИ организовали объездной путь по мосту, расположенному на 16 километре автодороги Мамраш – Ташкапур – Араканский мост. Пока неясно, что будет с поврежденнйо переправой. Дожди еще продолжаются, и возможно, впереди новые разрушения.

Мост находится в селе Касумкент и считается памятником архитектуры. Его построили ещё в 1929 году, а сама конструкция с 17 арками долгое время оставалась одной из самых протяжённых каменных переправ в России.

Между тем, еще одна достопримечательность республики со столетней историй находится сейчас в подвешенном состоянии из-за ливней – самый высокий арочный мост Дагестана в Табасаранском районе.

Вчера стало известно, что он разрушается тоже. Это любимая локация туристов и гостей республики. Его можно найти у села Ругуж, на границе Хурикского и Кужникского сельсоветов. Каменная конструкция с вековой историей возвышается на 30 метров над горной рекой. Но сейчас мост почти осыпался – на некоторых участках от широкой дороги осталось всего несколько метров.

