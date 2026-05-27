Дагестанцы просят спасти старинную конструкцию. Фото: администрация Табасаранского района

В Дагестане разрушается самый высокий арочный мост республики. Каменная конструкция с вековой историей возвышается на 30 метров над горной рекой. Он мог бы продолжить радовать туристов, но ветхость и непрекращающиеся дожди уничтожает старинное сооружение. Местные жалуются, что мост почти осыпался – на некоторых участках от широкой дороги осталось всего несколько метров.

Любимая туристами и дагестанцами достопримечательность находится в Табасаранском районе. Его можно найти у села Ругуж, на границе Кужникского и Хурикского сельсоветов.

Мост обваливается из-за ветхости и постоянных дождей. Фото: администрация Табасаранского района

Мост через реку Ханаг-чай построили из натурального камня в 1920 году. Поначалу это была невысокая конструкция, а в 1960-х годах к нему пристроили каменную арку, сделав самым высоким мостом в Дагестане. Почти 100 лет он служил дагестанцам, пока около 15 лет назад его не заменили новым, оставив сооружение для пешеходов и туристов.

Гости республики до сих пор регулярно посещают его, чтобы сделать красивые фотографии, полюбоваться на горы с большой высоты и пощекотать себе нервы. Поэтому когда конструкция стала разрушаться, местные забили тревогу:

В Дагестане собираются восстанавливать самый высокий арочный мост

«Любимое место. Мой дед и отец принимали участие в строительстве этого моста. Как же тяжело видеть, что происходит с ним из-за природных катаклизмов».

«Почитайте его историю – жалко становится», – пишут местные.

На просьбы дагестанцев отреагировала местная администрация.

«Этот мост – наша гордость. Мы, безусловно, будем искать оптимальные варианты для его восстановления», – заверил глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

Глава муниципалитета отправил на место специалистов. В планах в ближайшее время оценить ситуацию и составить план работ.

