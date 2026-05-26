Стихия разрушила инфраструктуру в городах и селах СКФО.

Мощный циклон с ливнями и грозами обрушился на Северный Кавказ вечером 24 мая. В регионах подтоплены десятки населённых пунктов, есть жертвы, тысячи людей остались без электричества, а в некоторых регионах пришлось эвакуировать жителей.

Ситуацию обсудили на еженедельном совещании МЧС России. В СКФО из-за ливней под водой оказались 46 жилых домов и больше 270 приусадебных участков. Дороги и объекты инфраструктуры тоже пострадали. К счастью, вода уже ушла из 93 жилых и дачных домов и более чем с 800 приусадебных участков. Но обстановка остаётся напряжённой. Экстренные службы работают круглосуточно.

Ставропольский край: подтоплен детский сад

В крае до 29 мая действует штормовое предупреждение. По данным РСЧС, в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и ветром до 25 м/с.

Утром 26 мая в крае оставались подтопленными 60 домовладений, 47 из них - в Невинномысске. Из-за ливней случился порыв водопровода - без воды остались микрорайоны Фабрика, Рождественка, Рабочий и Мелькомбинат.

Оказался затоплен детский сад №48. Здание сразу обесточили, воду откачали. Пока полностью не устранят последствия непогоды и не проведут все необходимые проверки, сад детей принимать не будет.

Глава Невинномысска Михаил Миненков объяснил, почему город страдает сильнее других:

«Город расположен в низине, и во время сильных дождей вода с окружающих возвышенностей естественным образом стекает в сторону Невинномысска. В сочетании с осадками это приводит к локальным подтоплениям - в основном страдают подвалы в ряде домов», - рассказал мэр в своем канале.

В Пятигорске сообщений о подтоплении жилья не поступало, но коммунальщикам хлопот добавилось. Глава города Дмитрий Ворошилов отчитался о ликвидации последствий стихи. С улицы Пролетарской убрали сползшие земляные навалы, из русла Бештаугорской балки на улице Восстания вытащили упавшие деревья. Произошёл сдвиг блока основания на переходе через реку Юцу по ул. Атаманская. Начаты работы по временному демонтажу плит перекрытия и восстановлению блоков основания.

Мощные потоки воды сдвинули блок опоры моста. Фото: канал главы Пятигорска

Как только отремонтируют переход через реку Юца на улице Атаманской — движение откроют.

Губернатор края Владимир Владимиров держит ситуацию на контроле:

«С особым вниманием следим за рекой Кубань в Невинномысске и рекой Калаус в селе Воздвиженском Апанасенковского округа. Угрозы критического развития ситуации нет, но обстановку держим на постоянном контроле».

Дагестан: КОР сработал как гигантская ливнёвка

Дагестан, серьёзно пострадавший ещё во время мартовских ливней, вновь оказался под ударом стихии.

В Махачкале улицы превратились в бурные реки. В соцсетях появились кадры, где автомобили с людьми буквально плывут по грязным потокам - проезжая часть полностью ушла под воду. Некоторые водители не справились с управлением, машины застревали посреди дороги.

От катастрофического потопа город спас канал Октябрьской революции (КОР). Накануне в нём перекрыли подачу воды, и канал превратился в гигантскую ливнёвку, в него стекла вся дождевая вода с улиц. Плотины и дамбы выдержали.

Видео: соцсети КОР В проливной дождь КОР стал спасением для Махачкалы, где нормально не работают ливневки

«На отдельных участках фиксировались локальные подмывы плит, связанные с сильным напором ливневых вод, поступающих с городских улиц в канал», - сообщили специалисты КОР.

А вот в районах не всё гладко. Вечером 25 мая на реке Акташ (гидропост Андрей Аул) расход воды достиг 260 кубометров в секунду - это выше опасной отметки в 250. Сохраняется угроза подтопления населённых пунктов в пойме реки. Мониторинг продолжается.

Жители села Ново-Цилитли рассказывают: вода поднялась до берегов, весь скот вывели на открытые участки, чтобы избежать гибели. В соцсетях делятся видео поднявшегося уровня воды.

Из-за паводка без транспортного сообщения остаются три населённых пункта в Курахском районе. Дороги закрыты, ведутся работы по восстановлению проезда.

Ингушетия: эвакуация в Троицком

В Ингушетии ситуация оказалась одной из самых сложных. Река Сунжа резко поднялась и вышла из берегов. Подтопило низины в Карабулаке и селе Троицком.

Вечером 25 мая в Карабулаке оказались затоплены 19 частных домов и 84 придомовые территории. В Троицком - 22 дома и 48 придомовых участков.

Из Троицкого эвакуировали 75 жителей, из них 30 детей. Всех разместили у родственников. Спасатели обходили каждый двор, чтобы убедиться, что никто не остался в затопленных домах. Наготове пункты временного размещения в Карабулаке, Сунже, Сунженском и Джейрахском районах, а также на базе школы в самом Троицком.

В Карабулаке режим повышенной готовности продлили до 31 мая. В городе вода залила дороги и подвалы домов.

Уровень воды в Сунже постепенно снижается. Фото: канал мэрии Карабулака

«Большие проблемы создают дождевые воды, стекающие с ближайших холмов. Система ливнеотвода не везде справляется с потоками, что приводит к подтоплению домов и дорог», - говорит глава города Ахмед Дидигов.

Кроме того, в селе Средние Ачалуки после сильных дождей активизировались оползневые процессы. Грунт стал нестабильным - земля буквально уходит из-под ног. Люди опасаются дальнейшего ухудшения, особенно на склонах и вблизи жилых домов.

Видео: публичный канал "Ингушетия Сегодня" В Ингушетии земля буквально уходит из-под ног

Прокуратура Ингушетии открыла горячую линию для пострадавших от подтопления. Звонить можно круглосуточно: 8 (964) 057-97-77 и 8 (8734) 55-04-19. Также можно оставить заявку через интернет-приёмную.

Чечня: размыло дамбу, есть жертва в горах

В полдень 26 мая 2026 г. уровень воды в реках пошел на спад. Но перед этим стихия успела натворить немало дел. В селе Агишты Шалинского района размыло дамбу, вода вышла через валы протяжённостью 300 метров. Спасатели эвакуировали 20 семей.

В селе Мескер-Юрт из-за подъёма воды в реке Джалка затопило 45 домов, из них восемь - полностью. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Настоящая трагедия произошла в горах. В Итум-Калинском районе под грязевой поток попали двое рабочих, которые чистили дороги. Их нашли спустя несколько дней: один погиб на месте, второго с травмами доставили в больницу.

Мужчину вытащили из-под завалов, где он провел несколько дней. Фото: стоп-кадр видео главы Итум-Калинского района

Карачаево-Черкесия: погибший в воде

В Прикубанском районе во время сильного разлива реки Овечка погиб мужчина. Как рассказали в республиканском МВД, трое местных жителей ехали через мост на ВАЗ-2115. Поток воды залил дорогу, двигатель заглох. Один из пассажиров, 43-летний мужчина, вышел из машины, и его унесло течением. Тело нашли позже. Двое других не пострадали.

Северная Осетия: страдают новостройки и горные тропы

В Северной Осетии от сильных дождей сильнее всего пострадали новые микрорайоны Владикавказа. Из-за ошибок проектирования и отсутствия ливневок там быстро затапливает дворы и подъезды, и вода не уходит сутками.

Жители сообщают о подъёме уровня воды в Тереке. Также вода вышла из берегов в реке Касбалеевка, размыв часть моста. Сотрудники водоканала установили фундаментные блоки, чтобы защитить территорию.

Видео: соцсети Водоканал РСО-А В Северной Осетии укрепляют проблемные участки речных берегов.

В горах тоже неспокойно. В Алагирском районе размыло дорогу к известному водопаду «Кольцо». Тропу местные гиды делали своими силами, теперь добраться к месту сухим у туристов не получится.

Штормовое предупреждение продолжает действовать

На всём Северном Кавказе штормовое предупреждение остаётся в силе. По данным Росгидромета, сильный ливень, гроза, град, ветер 20–25 м/с. 26–28 мая ожидается во всех регионах.

