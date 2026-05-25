25 мая Северный Кавказ вновь оказался во власти стихии. Вновь затопило Дагестан, Ставрополье осталось без света и воды, в Чечне из-за схода селя погиб один человек, а в Северной Осетии из берегов начал выходить Терек. Добралась непогода и до Ингушетии. В республике развернули круглосуточный оперативный штаб МЧС для мониторинга уровня воды, состояние гидротехнических сооружений и жилого сектора.
«В связи с затяжными дождями и подтоплениями в Карабулаке, Сунже, Сунженском и Джейрахском районах усилен контроль за паводковой ситуацией. Муниципалитетам поручено укрепить зоны риска: доставить мешки с песком и инертные материалы, установить инженерные заграждения, провести подворовые обходы с разъяснением порядка действий при ухудшении обстановки и возможной эвакуации. В перечисленных территориях проверены пункты временного размещения. Там организовано питание, питьевая вода, предметы первой необходимости и медицинское сопровождение для временного приема людей из подтопленных домов», – сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии.
По состоянию на 14:00 по московскому времени, выхода рек из берегов не зафиксировано. Но, как уточнили в республиканском МЧС, локальные последствия уже есть:
– в Карабулаке подтоплено 15 домов и 27 придворовых территорий;
– в Троицом – 22 домовладения на улице Шефской;
– в Сунже наполняется пруд, что может привести к подтоплению прилегающих территорий.
Другие ведомства, включая полицию, также переведены на усиленный режим работы. Региональные минавтодортранс и минприроды расчищают ливневки, каналы, арыки, трубопереезды и другие объекты для отвода воды.
Фото: соцсети
В находящихся в зоне риска населенных пунктах выведена на дежурства специализированная техника – мотопомпы, экскаваторы, самосвалы, плавсредства. Помимо этого усилен контроль за мостами, береговыми линиями и гидротехническими объектами.
