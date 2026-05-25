Чечню заливают дожди. Фото: ГУ МВД России по ЧР

На Чечню снова обрушилась стихия. 25 мая на всей территории республики разбираются с последствиями сильных ливней. Из-за непогоды один человек погиб, сообщается о подтоплении в трех районах республики, восемь домов затоплены.

Из-за сильнейших дождей в селе Агишты Шалинского района размыло дамбу. Вода вышла через валы протяженностью 300 метров. Из-за риска затопления спасатели эвакуировали 20 семей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на администрацию района.

Дамбу размыло на 300 метров. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

А из-за поднятия уровня воды в реке Джалка затопило селение Мескер-Юрт. Подтопленными оказались 45 домов, из них восемь затоплены. Предварительно, пострадавших нет.

Из-за угрозы подтопления в Чечне эвакуировали 20 семей, 45 домов подтопило

В горах предупреждают о сходе селей. Так, в Итум-Калинском районе под грязевым потоком пропали два рабочих, занимавшихся расчисткой дорог. Их обнаружили спустя несколько дней – один погиб на месте, второго доставили в больницу с травмами. Сообщается, что его состоянию ничего не угрожает.

Мужчина провел под завалами несколько дней. Фото: стоп-кадр видео главы Итум-Калинского района

На территории Чечни продолжает действовать штормовое предупреждение. Как сообщает чеченский ЦГМС, до 26 мая в Чечне ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Также возможно усиление ветра до 20-25 м/с, поднятие уровня рек и сход селей в горных районах.

Ливни также обрушились на Дагестан. По улицам Махачкалы текут грязные реки, экстренные службы перекрыли дороги. Из-за поднятия рек и схода селей в горных районах остались без сообщения 16 населенных пунктов. Местных жителей просят оставаться дома и соблюдать осторожность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Махачкала вновь под водой: сильный дождь затопил дороги в Дагестане

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru