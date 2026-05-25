Вслед за Ставропольем и Дагестаном непогода накрыла и Северную Осетию. Накануне там прошли сильные дожди с грозами, в некоторых районах сошли сели, ливневки Владикавказа не справляются с количеством пришедшей воды. Сегодня осадки продолжаются – коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Сильнее всего от дождей пострадали новые микрорайоны Владикавказа. Как сообщили в водоканале республики, из-за ошибок проектирования и отсутствия ливневок здесь образуются сильные подтопления. Дворы и подъезды затапливает очень быстро, а вода не уходит сутками.

Специалисты ресурсоснабжающей организации расчищают ливневки

«Очередное обращение поступило от жителей дома по улице Куйбышева, 95А. По их словам, после ливней вода с территории не уходит долгое время. Как выяснилось, полноценной системы отвода дождевых вод в районе нет. В микрорайоне выполнены внутриплощадочные сети, однако фактически они не подключены к действующей ливневой канализации», – сообщили в водоканале.

Аналогичная проблема затронула еще несколько районов города. На месте уже работают специалисты ресурсоснабжающей организации.

Одновременно с этим в выходные жители столицы Осетии сообщали о повышении уровня воды в реке Терек. По словам местных, подъем продолжается и сейчас. Также уровень воды поднялся в реке Касбалеевка – там вода вышла из берегов и размыла часть моста. Сотрудники водоканала устанавливают фундаментные блоки, чтобы защитить территорию от подтопления и не допустить разрушения моста.

Ситуацию уже прокомментировали в региональном МЧС:

«По данным синоптиков, с 25 по 27 мая местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 м/с. В связи с этим на реках республики возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема».

В горах ситуация тоже неспокойна. Как пишут в соцсетях, в Кобанском ущелье сошел сель. Из-за обвала движение встало – легковушки не могут проехать в сторону Даргавса через Кахтисарский перевал.

В Алагирском районе размыло дорогу к известному водопаду «Кольцо». Тропу местные гиды делали самостоятельно. Теперь добраться к месту сухими у туристов не получится.

Обстановку в республике прокомментировал глава Сергей Меняйло. Он заявил, что оперативные службы держат ситуацию на постоянном контроле. Все экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы:

«В министерстве ЖКХ, топлива и энергетики работает круглосуточный оперативный штаб по контролю и ликвидации возможных последствий непогоды. Важно не ждать последствий, а работать на опережение. Наша задача – не допустить чрезвычайных ситуаций и минимизировать риски для жителей республики, объектов социальной и дорожной инфраструктуры».

Жителей Северной Осетии просят быть внимательными, соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями официальных ведомств.

