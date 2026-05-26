На Ставрополье продлили штормовое предупреждение до 29 мая

В Ставропольском крае продлили штормовое предупреждение. Непогода задержится в регионе до конца суток 29 мая. Местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и ветер порывами 20-25 метров в секунду.

МЧС Ставрополья призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Водителей просят снизить скорость. Пешеходам советуют быть внимательнее при переходе дорог. На улице стоит следить за целостностью линий электропередач, контактных сетей и ветками деревьев. Личный транспорт лучше убрать подальше от старых строений и деревьев.

Ранее из-за сильных дождей в четырех населенных пунктах края подтопило 61 придомовой участок. Больше всего пострадал Невинномысск – там вода зашла в пять домов.

Специалисты устраняют последствия подтоплений. Для мониторинга обстановки используют беспилотники. Дроны обследуют подтопленные участки, фиксируют отклонения в реках и помогают выяснять причины подъема воды. Под особым контролем находятся реки Кубань в Невинномысске, Калаус, Кума и Егорлык.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru