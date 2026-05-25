В четырех селах Ставрополья подтопило 61 придомовой участок. Фото: ГУ МЧС России по СК

Из-за сильных дождей на Ставрополье оказались подтоплены низменные участки, частные дома, подвалы и придворовые территории. В некоторых местах перестала работать ливневая канализация. Сейчас в четырех населенных пунктах края под водой находятся 61 придомовой участок.

Больше всего пострадал Невинномысск. Там затопило 47 придомовых территорий. В пяти из них вода зашла прямо в дома. Специалисты уже приступили к устранению последствий непогоды.

Для мониторинга обстановки сотрудники МЧС используют беспилотники. Дроны обследуют подтопленные участки, фиксируют отклонения от нормы в реках и помогают выяснять причины подъема воды. Вся информация поступает в центр управления в кризисных ситуациях для обработки.

«Сейчас под особым контролем находятся реки: Кубань в Невинномысске, Калаус, Кума и Егорлык», – сообщили в ГУ МЧС по Ставрополью.

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru