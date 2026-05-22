Дождь, град и +31 на термометрах: какая погода ждет ставропольцев в выходные

Несмотря на действующее штормовое предупреждение, в выходные установится жаркая погода

Несмотря на действующее из-за дождей штормовое предупреждение, в выходные на Ставрополье установится жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Правда, насладиться солнцем в полной мере вряд ли получится: ветер усилится до 15-18 м/с.

В пятницу, 22 мая, температура воздуха составит +31 градус. В некоторых районах синоптики краевого гидрометцентра обещают кратковременные, но сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром. Он будет дуть со скоростью 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. В столице региона +28 градусов и без осадков. Днем будет солнечно и тепло.

В субботу, 23 мая, ночью столбики термометров опустятся до +11…+16 градусов, а днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. В течение суток будет идти дождь. Скорость восточного ветра составит 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с. В Ставрополе ночью +14 градусов, а днем +25 градусов и кратковременные осадки.

Дожди с грозами продолжатся в регионе и в воскресенье, 24 мая. Ночью температура воздуха составит +15 градусов, а днем – +28 градусов. Ветер успокоится и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В краевом центре +13 градусов ночью и +25 градусов днем. В городе пройдет кратковременный дождь.

Конец мая, как и весь месяц в целом, будет дождливым. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», осадки продолжатся в течение всей следующей недели, и даже к выходным погода не придет в норму. Максимальная температура воздуха днем составит +21 градус.

Напомним, в выходные в Ставрополе состоятся сразу две продовольственные ярмарки. В субботу торговля развернется на улице Васильева, 35/1, а в воскресенье местные жители и гости столицы смогут купить продукты на площади 200-летия.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru