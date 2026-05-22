Имущество Кайшева продолжают выставлять на торги.

В Пятигорске с молотка продают молочный комбинат, принадлежавший бывшему председателю правительства КЧР Владимиру Кайшеву. Имущество выставили на аукцион после изъятия.

Правда, участвовать в таком аукционе без подготовки сможет не каждый. Начальная цена молокозавода достигает почти 4 млрд рублей. Если точно, на сайте торгов говорится, что комбинат оценили минимум в 3 899 878 000 рублей. Шаг торгов соответствующий – 38 998 780 рублей.

За такую сумму предлагается стать единственным владельцем ООО «Пятигорский молочный комбинат» и получить долю 40.45% от уставного капитала агрофирмы «Село имени Г.В. Кайшева» в станице Суворовской. По информации организаторов, основной вид деятельности общества – производство сырого коровьего молока. Площадь продаваемых объектов не указывается.

В качестве задатка участник аукциона должен будет внести 779 975 600 рублей. Заявить о своем участии и перечислить залог можно с 22 по 28 мая. Торги проведут 29 мая в 12 часов.

Активы молочного комбината обратили в доход РФ вместе с другим имуществом, принадлежавшим Владимиру Кайшеву. Напомним, экс-председателя правительства КЧР задержали весной 2024 года.

По версии следствия, Кайшев и сообщники были причастны к созданию преступного сообщества, хищению газа на более 142 млн рублей, вымогательству акций завода по розливу минеральной воды и других мошеннических махинаций.

Среди изъятого Генпрокуратурой имущества – агропромышленные предприятия, санаторий «Елизавета – Минеральные Воды», 67 земельных участков, 35 нежилых зданий и сооружений, жилые дома на Ставрополье и Подмосковье, а также квартиры, драгоценности и автомобили.

