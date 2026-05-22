Сорт «Заоблачная»: цены на клубнику неприятно удивляют жителей Ставрополья

Цены на клубнику в Ставрополе варьируются от 250 до 800 рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье начался сезон клубники. На рынках, торговых развалах, ярмарках, стихийных точках, с машин около дома – яркие сочные ягоды настолько аппетитны, что рука сама тянется к кошельку.

Ну и пусть, что клубнику круглогодично можно купить в любом магазине, но практически вся она из Азербайджана, Турции или Египта. А мы все ждем появления своей, с грядки, и, желательно, выращенной на территории Ставропольского края. Такая клубника не только более вкусная, но и более полезная.

«В клубнике есть такие микроэлементы, как железо, калий, кальций. Также в ней много витамина C. Ягоды улучшают пищеварение и обмен веществ. Их рекомендуют при малокровии и сердечно-сосудистых заболеваниях», – говорит к.м.н., врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Марина Перекалина.

В клубнике полно полезных микроэлементов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но есть одно «но». И, как обычно, – это цена. Полакомиться любимой ягодой многим просто не по карману. Как шутят ставропольцы, помимо традиционных для края сортов, у нас вывели еще один – «Заоблачная». Так народный фольклор отреагировал на «клубничный» ценник.

Судите сами. Если на оптовых рынках Ставрополя цены колеблятся от 250 до 500 рублей за килограмм, то на городских ярмарках цены начинаются от 300 рублей. На стихийных рынках, в большинстве случаев, цены стартуют от 350 рублей. Но есть и совсем неприятные цифры. На этой неделе на рынках в районе Ботаники (пересечение улицы Ленина и проспекта Кулакова) продавали клубнику от 550 до 800 рублей.

Правда, по городу ходят легенды про каких-то мифических бабушек, которые торгуют клубникой со своих грядок по 200 рублей. Но автору и его коллегам купить ароматную, вкусную, а главное домашнюю ягоду не удалось. Неоднократные наши попытки встретиться для товаро-денежных отношений (мы им деньги, они нам клубнику с грядки) успехом не увенчались.

Проблемой становится цена на местных рынках Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Цены Михайловска (от 350 рублей) не слишком отличаются от Ставрополя, а вот Невинномысск на прошлой неделе мягко говоря шокировал. В выходные там продавали клубнику по 800 рублей. Других цен я не увидела. Возможно, плохо искала. Кстати, на обочинах по дороге из краевого центра в город химиков, ягоду можно было приобрести по 450 рублей за килограмм.

Согласитесь, купив такое дорогое лакомство, будет крайне неприятно, если оно окажется непригодной к пище. Чтобы приобрести вкусную и полезную клубнику, специалисты регионального Роспотребнадзора советуют внимательно отнестись к покупке.

В ведомстве отмечают, что ягоды должны быть сухими, без признаков гниения.

Листики «чашечки», обрамляющие ягоду, – зеленые. Сами ягоды должны быть упругими, блестящими, гладкими, без вмятин и повреждений, а аромат насыщенный.

Сладость клубники можно определить, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать клубнику Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Клубнику перед употреблением нужно тщательно промыть. Если использовать в пищу немытые или небрежно вымытые ягоды, то можно заразиться кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями.

К слову, эксперты отмечают, что в июне цена на вкусную и полезную ягоду упадет. Так и хочется сказать: «Свежо предание, да верится с трудом». Судя по июню прошлого года, ягода, конечно, дешевела, но не на много.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правильное соседство и должный уход: как вырастить крупную и сладкую морковь — пошаговая инструкция

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru