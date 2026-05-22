30 июля 2023 года Татьяна, ее супруг Виктор с 11-летним сыном Ильей ехали отдыхать в горы – еженедельная семейная традиция. Они собирались отдохнуть в Северной Осетии и уже выехали из Пятигорска. Но на трассе по пути к станице их поездка остановилась. Свет, скрип колес, мигалки скорой – все это помнит только глава семьи.

На перекрестке Лада Калина выехала на красный свет. От удара автомобиль Собакиных улетел в отбойник и перевернулся. Сильнее всего досталось родителям: крыша машины лежала на приборной панели. Виктора и Татьяну выбросило из автомобиля.

Чудо: Илья почти не пострадал. Только ссадины от ремня и туристического снаряжения. Виктор был в сознании. Он помнит, как сын кричал «Мама, мама!». И как сидевшая перед ним Татьяна закрыла его собой. Она приняла на себя всё, что должно было попасть в него: удар, деформацию крыши, осколки.

«Он говорит, что ничего не помнит. Но он однозначно всё видел. Возможно, детская психика заблокировала воспоминания, – объясняет Татьяна. – Я аккуратно спрашивала его, думали, к психологу отвезти. Но, думаю, нет надобности. Ребенок адекватно себя ведет, зачем лезть к нему в душу?».

Сама Татьяна получила множественные повреждения внутренних органов, перелом шейных позвонков, ушиб спинного мозга и тетрапарез (полный паралич всех конечностей). Ее «залатали» и сразу же ввели в искусственную кому. Организм не справлялся даже с поддержанием сердцебиения.

Ее супруг отделался «легко»: он получил перелом позвоночника и различные травмы. Но даже в таком состоянии на четвертые сутки после аварии он прорвался в отделение реанимации в инвалидном кресле.

В реанимацию не пустили, но дали поговорить с заведующим отделением. Врачи не пытались обнадежить, сразу сказали: готовься, шанс, что она выживет – 50 на 50. А если и останется в живых, даже руками скорее всего шевелить не будет, не говоря уже о ходьбе.

«Я сказал, что мне все равно, главное, чтобы выжила, а на ноги я ее поставлю. Они ответили, оптимистичный настрой – это хорошо, но нет. Я тогда сказал: посмотрим».

«Я очнулась и ничего не понимала»

Татьяна пришла в себя в реанимации спустя 12 дней после аварии. Что произошло – не понимала, руки и ноги будто связали, пошевелить ими не получалось. Спросить тоже не могла – в горле стояла трахеостома.

«Я получила сотрясение мозга, но, видимо, не сильное. Потому что я была с самого начала в здравом уме. Я не понимала, что происходит, где-то месяц».

Все прояснилось, когда к Татьяне пришел следователь. Он стал задавать вопросы, но на все вопросы женщина растерянно мотала головой – мол, не понимаю, о чем вы говорите. Тогда-то ей все рассказали.

«Сказал, чтобы не переживала за семью – муж в больнице лежит, восстанавливается, с ребенком все хорошо. А я не верила, думала, меня обманывают, чтобы не нервировать».

Татьяна прошла около 15 курсов реабилитации. Фото: из семейного архива

Подпольные свидания в реанимации

В реанимацию тогда никого не пускали. Это еще сильнее подогревало подозрения Татьяны. Она лежала как на иголках и не могла отбросить мысль о самом худшем, что могло случиться с ее родными.

Заведующий отделением понял ее беспокойство. Он позволил супругам поговорить по телефону. Но женщине было достаточно услышать голос мужа, чтобы успокоиться.

А спустя две недели врачи разрешили ему ночью, тайно, навещать супругу. Конечно, это было не по правилам – но медики надеялись, что это придаст Татьяне сил. Так и случилось. Супруги долго разговаривали, Виктор засиживался в палате до полуночи. И предположения врачей подтвердились: с тех пор женщина пошла на поправку и на 50 сутки ее выписали из реанимации.

Дальше – нейрохирургия, потом реабилитационное отделение. Первые надежды, что врачи ошибались, подтвердились во время первой реабилитации. В московской клинике женщине сняли трахеостому и начали вертикализировать (переводить в положение стоя). Там она впервые села на кресло-коляску.

Все это время Виктор не отходил от Татьяны. Автомеханик по профессии, он оставил работу, чтобы посвящать все время жене и сыну.

«Поднабравшись опыта у специалистов-инструкторов, начали заниматься ЛФК дома. Какое-то оборудование купили, какое-то – сделали сами. Сейчас наша квартира больше похожа на реабилитационный центр», – усмехается супруг Татьяны.

Сын тоже не остается в стороне. Когда отец уезжает по делам, он помогает маме: приносит воду, кормит и может даже помочь ей перевернуться. Татьяна признает: по сути он помогает почти во всем.

Илья - единственный ребенок в семье. Фото: из семейного архива

Полмиллиона и свободен

Виновник аварии не бегал от суда. Он признал свою вину, суд назначил два года лишения свободы, год лишения прав. Его обязали выплатить 650 000 рублей морального ущерба. Также Татьяне и Виктору выплатили 400 тысяч по страховке за машину.

Все эти деньги ушли на первый год восстановления. Он был самым сложным. Сейчас идет третий год работы семьи Собакиных.

Всего Татьяна прошла примерно 15 курсов реабилитации. У нее уже восстановлена чувствительность во всем организме, она может чувствовать конечности и даже опираться на ноги. Женщина даже может немного стоять с поддержкой мужа.

Это требует колоссальных усилий: сейчас большой труд требуется не только для развития, но и для удержания прогресса. Даже недолгая приостановка реабилитации может привести к атрофии мышц.

Неподъемный для семьи сбор

Вся семья помогает Татьяне в реабилитации. Фото: из семейного архива

Татьяна не ставит больших целей. Главное, о чем мечтает мать Ильи, – это научиться обслуживать себя самостоятельно, а потом встать на ноги без чьей-либо помощи.

Сейчас ей требуется следующий курс реабилитации в Нижнем Новгороде. Инструкторы помогут ей усилить нижнюю часть спины и поясничный отдел, а также развивать шейно-воротниковую зону – это позволит Татьяне самостоятельно сидеть.

В одиночку семья не может оплатить этот курс. Сумму в 806 400 рублей Собакиным помогает собрать благотворительный фонд «Помощь». Желающие поддержать Татьяну могут также написать в мессенджер МАКС по номеру +7 963 384 24 84.

