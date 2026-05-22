Книги по колдовству и пакет с ножами: в Дагестане мужчина годами кошмарит жителей соседнего подъезда

Мужчина вылил странное вещество у дверей дома соседей. Фото: стоп-кадр видео соцсетей очевидцев

В Дагестане местные жители бьют тревогу из-за мужчины, который годами кошмарит жителей одного дома. По словам дагестанцев, сосед регулярно пытается навести порчу на жителей соседнего подъезда. В сети разлетелось видео с камер видеонаблюдения, на которые попали магические ритуалы, проводимые мужчиной.

На кадрах мужчина без майки поднимается по лестнице и останавливается напротив одной из дверей. Он разливает ампулу с неизвестным веществом, а позже выбрасывает тару и уходит, как ни в чем не бывало, по пути нюхая свои ладони.

Суеверные местные боятся такой агрессивной формы соседской войны. Мужчина то насыплет соль под двери, то прочитает заклинания. Иногда на подъезде появляются неприличные надписи – и люди подозревают, что к этому тоже причастен неприятель.

«По словам его родственников, дома находятся книги по колдовству и пакет с ножами», – встревоженно рассказывают местные.

На Северном Кавказе за колдунами и ведьмами следят внимательно – и активно с ними борются. Так, в чеченском селении борцы с магией обнаружили женщину, которая хранила различные ведьмовские атрибуты: от игральных карт и бутылок с водой, до фрагментов с текстами священных писаний и фотографий одной из ее невесток.

Женщине объяснили, что обманывать людей за деньги – плохо. Поначалу она отрицала причастность к колдовству, но позже признала вину и попросила прощения.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru