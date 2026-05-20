Фото невестки и тексты из священных писаний: в Чечне пенсионерку уличили в колдовстве

В Чечне продолжают охоту на ведьм. В республике давно устраивают облавы на всех, кто предлагает вмешаться в судьбу друзей и врагов, исцелить или наоборот – устроить неприятелю что-то плохое. В руки борцов с магией попалась жительница станицы Ассиновской в Серноводском районе Чеченской Республики.

В ее доме обнаружили игральные карты, амулеты, вырезки из священного писания и прочие атрибуты, явно намекающие на ее необычное занятие. Нашлись и более эксцентричные вещи: целый склад кнопочных телефонов и неаккуратно вырезанное из фотографии изображение одной из ее бывших невесток (которых, кстати, у нее было семь).

Недовольные поведением женщины богословы вызвали женщину на допрос. Пришедшая с сыном и дочерью пенсионерка стояла напротив разложенного колдовского арсенала и пыталась оправдаться. Но как ни убеждала женщина, что все вещи нужны ей для бытовых целей и вовсе не подразумевают наведения порчи или исцеления, ей не поверили.

У женщины нашли склад оккультных предметов и фото одной из ее невесток.

«Разбираться в ситуации пришлось главному врачу Центра исламской медицины Адаму Альжуркаев. Богословы категоричны. Такие страшные деяния прямо и безоговорочно выводят человека из ислама, и тяжесть этого греха невозможно преуменьшить», – рассказали в эфире местного телевидения.

В конце концов колдунья созналась и попросила прощения. Она заявила, что признает свою ошибку, глубоко раскаивается и больше не будет заниматься ведьмовством.

Ранее в Чечне задержали сразу трех колдуний. У одной из обвиняемых изъяли спички, детские и семейные фотографии клиентов, банки с водой и камни. Она убеждала, что по ночам видит вещие сны и пророков. Другая – колдовала с помощью различных трав, кукол и записок с проклятиями в адрес жены, которая любит погулять». Третья обещала своим клиентам помощь в любовных делах – она хранила у себя сборник любовных заклинаний. С ними провели профилактическую беседу и изъяли приспособления для колдовства.

